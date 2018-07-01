瑪利亞長青滾球隊 與身障者一同成長

2018-07-01 11:48 中央社 台中1日電



瑪利亞基金會3年前成立地板滾球隊，讓照顧對象練習肢體動作，志工也跟著學習，考取教練與裁判資格，並成立長青隊，多次拿下全國賽佳績，讓照顧對象與志工們一同學習與成長。

瑪利亞社會福利基金會主要照顧腦性麻痺多重障礙、智能障礙與唐氏症對象，其中日托中心照顧未成年對象以早期療育與課程為主，成年後進入技能養成中心，分有表演班、園藝、食品加工、清潔與廚務等類型，讓照顧對象從療育課程進入到工作技能學習。

瑪利亞基金會民國104年成立地板滾球隊，歸類在技能養成中心，不只讓照顧對象練習肢體動作，也希望培育出身障運動選手；而志工成立的長青組滾球隊共有26名成員，平均年齡超過70歲，第一年就獲得全國地板滾球運動會亞軍，去年更一舉拿下總冠軍與亞軍。

隊長詹堂益說，中華民國腦性麻痺協會於民國92年引進適合身心障礙者的地板滾球，地板滾球是一項結合肢體、智力、情緒、團體適應、娛樂與競技的運動，對身心障礙者及重度肢障的腦性麻痺者，具有多重幫助功能。

詹堂益說，滾球隊起初請來教練，搭配志工陪伴照顧對象練習，但志工越打越有興趣，不只已有16人考取C級教練執照，也有14人取得標準賽裁判資格，志工透過進修滾球技巧，也跟著照顧對象一起成長。

領隊邱麗雲指出，照顧對象大部分口語表達不佳，志工必須耐心多傾聽，互相培養默契與信任感，若遇到聽障者，則必須用動作示範解說。

邱麗雲說，看著照顧對象學會滾球，參加比賽獲得自信與成就感，自己也覺得很感動，「照顧對象都很純真，每次相處都覺得很快樂」。

80歲的志工林阿貴家住台中市大坑山區，每週兩天搭公車花3小時到基金會，她表示，擔任志工近20年，最早是帶領學童做活動，得知滾球隊成立，她也跟著加入，能夠一起運動、一起學習，感覺很棒，「學員就像自己的孫子，基金會就是一個大家庭」。