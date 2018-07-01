服務瑪利亞身障者 銀髮志工更年輕

2018-07-01 11:21 中央社 台中1日電



瑪利亞基金會照顧身障者，除教保員擔任復健與教育工作，志工隊也是重要功臣，銀髮族志工更是重要支柱，約占1/4的高比例，扮演陪伴與支持角色，他們不只開啟人生第二春，也強化長照2.0精神。

瑪利亞社會福利基金會主要照顧腦性麻痺多重障礙、智能障礙與唐氏症對象，目前日托中心照顧對象超過250人，提供障礙者醫療復健、教育、職業訓練及就業輔導工作，也提供到宅的社區療育，深入全國超過2000所學校進行生命教育。

瑪利亞基金會專案主任林網市受訪表示，基金會提供照顧對象日托服務，未成年部分透過早期療育與課程，幫助照顧對象身心智發展，成年後就會到技能養成中心工作，從上課學習轉變為工作學習，分有表演班、園藝、食品加工、清潔與廚務。

林網市指出，技能工作除有教保員教導外，也需要大量志工協助照顧對象配合工作，例如烹調必須使用刀具器械，或是產品的數量與品質查核，以及清潔工作的輔導調度等，都需要志工協助。

瑪利亞基金會目前有263名志工，分布在醫療輔具、啟智學園、早期療育中心、生活服務中心、技能養成中心、手作麵包坊與社區服務，其中銀髮族約占25%，比例相當高，最多的則是家庭主婦約50%。

林網市說，銀髮族志工大多分布在技能養成中心，她發現志工常扮演陪伴與支持的角色，輔導照顧對象就像對待自己的孩子或孫子，更有耐心去關懷，且志工常利用自身人脈，不只帶進更多志工，也為資金籌募帶來力量。

她說，更重要的是政府推動長照工作後，強化照顧失能與失智長輩，長照2.0著重預防工作，要預防就要讓他們多動、擴充人際關係與增加歸屬感。

她指出，不少銀髮族加入志工隊，從原先可能鬱悶、獨居生活，擔任志工後每天笑容滿面，銀髮族志工們也開始橫向聯繫、拓展人際關係，在延緩老化與預防失智都有很大的幫助。

已逾70歲的志工隊隊長邱麗雲說，她加入志工隊將近20年，不只將丈夫、朋友都拉來當志工，大家幾乎都把機構當作第二個家，「感覺我們也跟著照顧對象一起成長」。