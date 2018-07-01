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緬甸受災戶發起「米撲滿」 每月回收1.1噸米助貧戶

2018-07-01 10:43聯合報 記者林良齊╱即時報導

來自緬甸農民烏丁屯、烏善丁原是慈濟援助「穀種」的受災戶，因為來自台灣慈濟愛心的啟發，兩位農民在緬甸農村帶動15個村莊、近千戶鄉親儲存「米撲滿」，每月回收超過1.1噸的米可幫助當地貧戶。

緬甸在2008年納吉斯風災重創當地農業，慈濟志工於緬甸緊急發放米糧與物資。緬甸農民烏丁屯等人，以緬甸傳統的「米撲滿」文化來助人，每天抓一把米存入「米撲滿」，拿去幫助更貧窮的人，並在村裡帶動。

過去需租牛耕田的烏丁屯，如今因為年年豐收，不僅有自己的牛、田地，更能在原本的草屋旁蓋了新屋，其中一畝田收割來的稻米，都是要捐給慈濟，家裡也成為談慈濟、做慈善的地方。

農民烏善丁聽了烏丁屯的分享，當天回村莊就帶動30多位農民響應。烏善丁曾收了幾百公斤的愛心米，適逢雨季道路泥濘無法送出，擔心米會發霉的烏善丁只要看到天氣放晴就把米搬出去曬太陽，儘管工作量很大，想到這些是大家對他的信任與善心，也努力完成。

為了分享「米撲滿」的精神，2名農民還化身「講師」。至今共帶動了15個村莊、981戶鄉親捐出超過1.1噸的米，每月再把一袋袋緬甸愛心米送給66戶貧困人家。緬甸農民還能回捐穀種，幫助更多需要靠借貸穀種的農民。

烏丁屯表示，慈濟志工讓他們知道幫助別人是「有心人」的專利，證嚴法師給我的是「慈悲」的財產，一輩子都用不完。這次聽了各國慈濟志工的分享，發願回到緬甸要好好耕耘，儘管不識字能透過翻譯聽課，但為了學習更多，決心要學中文。

來自緬甸的農民烏丁屯、烏善丁原是慈濟援助「穀種」的受災戶，因為來自台灣慈濟愛心的...
來自緬甸的農民烏丁屯、烏善丁原是慈濟援助「穀種」的受災戶，因為來自台灣慈濟愛心的啟發，兩位農民在緬甸農村帶動15個村莊、近千戶鄉親儲存「米撲滿」，每月回收超過1.1噸的米可幫助當地貧戶。圖／慈濟基金會提供
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來自緬甸的農民烏丁屯、烏善丁原是慈濟援助「穀種」的受災戶，因為來自台灣慈濟愛心的...
來自緬甸的農民烏丁屯、烏善丁原是慈濟援助「穀種」的受災戶，因為來自台灣慈濟愛心的啟發，兩位農民在緬甸農村帶動15個村莊、近千戶鄉親儲存「米撲滿」，每月回收超過1.1噸的米可幫助當地貧戶。圖／慈濟基金會提供
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緬甸農民慈濟

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