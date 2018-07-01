偵測腦波 北榮團隊發現偏頭痛可預測

2018-07-01 10:32 中央社 台北1日電



北榮頭痛醫療團隊和交通大學團隊合作，初步發現偵測腦波有助提前預測36小時內將發生的偏頭痛，準確度可達8成，對發作「無預兆」且對生活造成大影響偏頭痛患者可能是福音。

台北榮民總醫院神經醫學中心主任王署君本身就是「預兆」偏頭痛患者，雖疼痛程度不致嚴重影響生活，但每次頭痛前都會有預兆，視野會突然只剩下半邊，如果剛好在看門診，頭就必須轉來轉去才能看清楚病人。但是偏頭痛前有預兆的患者在台灣不到10%，大部分患者沒有預兆。

王署君接受中央社記者採訪時表示，頭痛最大的問題就是沒辦法預測痛感什麼時候會來，但很多病人一痛起來就沒辦法做事、整天躺著、無法上班上學，甚至被誤會是精神虛弱疾病、懶惰等，頭痛學界長期致力找出偏頭痛的致病機轉和有效的預防方法。

過去頭痛醫學界有聲音認為，或許可從腦波預測偏頭痛的發生。北榮和交通大學林進燈教授團隊抱著「試一試」的心情展開初步的研究。

他們挑選40名每個月發作4至6次、發作前不會有預兆的偏頭痛病人；另挑選40名健康的一般人，戴上無線腦波帽3到5分鐘，量測額葉和枕葉的腦波。

研究結果初步發現，透過腦波偵測和計算，可預測36小時內將發作的偏頭痛，準確率達8成，病人可藉此預測，提前準備急性用藥，早期服用，因愈早服用，效果愈好，也可透過調整日常生活來預作準備。

王署君說，對每個月頭痛天數很多的病人來說，不需要預測；但有一群病人，每個月發作次數不算少，但也不算非常多，如4到8次，頭痛發作時跟完全不痛相比有極大落差，更易感覺發作時疼痛難耐，且他們未必有習慣用藥或帶藥在身上，若突然發作，對日常生活影響甚大，若能準確預測疼痛即將來臨，對他們很有意義，未來將投入更深入且大規模的研究，釐清偏頭痛的預測模式。

今年王署君團隊也發表了一篇回顧研究，將偏頭痛患者的「非頭痛」症狀做系統的整理，包括視覺困擾（幻視、畏光）、腸胃症狀（嘔吐、噁心、厭食症）、異感痛（神經過度敏感、輕輕碰觸皮膚就會疼痛）、前庭症狀（眩暈）、還有不寧腿症候群及精神共病症狀（憂鬱、躁鬱症、焦慮）。

王署君表示，臨床上看到很多病人因為偏頭痛受折磨，有人連被輕輕摸頭都會感到萬般疼痛，因痛感發展久了，表皮神經特別敏感，有病人連戴眼鏡、戴項鍊都痛，甚至也有人很容易對熱耐受不良，連煮飯的熱氣都承受不住。

偏頭痛是一種會導致失能的疾病，王署君說，近年預防偏頭痛的藥物有進展，包括台灣的臨床研究發現，用單株抗體抑制可驅動偏頭痛的血管擴張因子（CGRP，抑鈣素基因-系(月生)(月太) ），可預防偏頭痛發生，美國食品藥物管理局今年也發出第一個藥證。雖藥價可能不斐，但對病人來說，多一個治療的選擇。

王署君說，每個人都可能有頭痛的經驗，如果頭痛不影響生活且天數不多，不就醫也無妨；但如果每個月頭痛天數大於4天，且嚴重影響生活就應就醫，不要自行靠止痛藥止痛，以免依賴成癮。

一般而言，要減少偏頭痛發作，要定期服用頭痛預防性藥物。但王署君也表示，維持規律的運動和睡眠，對疼痛控制也很有幫助。運動至少要一週3次以上，目前雖不清楚運動改善偏頭痛的機轉，但相關性不容忽視。但所謂規律運動即不能偶一為之，若偶一為之者，頭痛會更為增加。

根據北榮頭痛醫療團隊資料，偏頭痛是一種比較嚴重的頭痛，60%的病人頭痛發作時侷限在一側的太陽穴，但雙側頭痛也可能是偏頭痛。以北榮陽明團隊過去在大台北的調查發現，台灣人偏頭痛流行率與國外差不多，男性4.5%，女性14.4%，大約有175萬人有此病，人數並不算少。