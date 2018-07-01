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中市毛小孩要打免費狂犬病疫苗 快看這裡

2018-07-01 07:54聯合報 記者黑中亮╱即時報導

為防範狂犬病疫情傳播，台中市動保防疫處7月起選定市內太平、新社、和平、大里、霧峰、潭子、大肚等區，辦理8場次狂犬疫苗及晶片巡迴注射活動，每日活動限量提供200劑狂犬病疫苗，凡設籍台中市市民皆可攜帶身分證，及飼養的犬貓前往活動地點免費施打疫苗；若寵物要植入晶片，則需提供飼主身分證正反面影本。

動保處表示，為提升犬貓免疫力，狂犬病疫苗須每年注射一次，今天起陸續巡迴至各區共8場次，「動物狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射優惠活動」，若活動現場人潮較多時，會發放號碼牌，屆時將對市民飼主依序拿號碼牌等待叫號填寫資料及注射疫苗。另現場僅提供動物狂犬病疫苗及晶片注射，若寵物需要其他傳染病疫苗注射或其他疾病診治，則請至動物醫院就診。

動保處提醒，參加巡迴注射犬貓需滿3月齡，如有敏感體質、懷孕、發燒、下痢及心肝腎疾病等，不適合注射疫苗。由於活動現場犬貓眾多，為避免發生打架情形，請飼主使用寵物籃或牽繩，並隨手清理寵物便溺，以維護活動現場秩序及乾淨。

動保處也呼籲，請民眾務必遵守「2不1要」原則，也就是「不接觸野生動物（包括蝙蝠） 、不棄養家中寵物，要每年帶家中犬、貓施打狂犬病疫苗」，以避免狂犬病傳播，預防注射聯合稽查小組也將不定期至公共場所稽查，對未植晶片辦理寵物登記者，依《台中市動物保護自治條例》處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

台中市動保處今起積極防範狂犬病疫情傳播，將在全市8個區舉辦狂犬疫苗及晶片巡迴注射...
台中市動保處今起積極防範狂犬病疫情傳播，將在全市8個區舉辦狂犬疫苗及晶片巡迴注射。圖／中市動保處提供
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