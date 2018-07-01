中市毛小孩要打免費狂犬病疫苗 快看這裡

2018-07-01 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



為防範狂犬病疫情傳播，台中市動保防疫處7月起選定市內太平、新社、和平、大里、霧峰、潭子、大肚等區，辦理8場次狂犬疫苗及晶片巡迴注射活動，每日活動限量提供200劑狂犬病疫苗，凡設籍台中市市民皆可攜帶身分證，及飼養的犬貓前往活動地點免費施打疫苗；若寵物要植入晶片，則需提供飼主身分證正反面影本。

動保處表示，為提升犬貓免疫力，狂犬病疫苗須每年注射一次，今天起陸續巡迴至各區共8場次，「動物狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射優惠活動」，若活動現場人潮較多時，會發放號碼牌，屆時將對市民飼主依序拿號碼牌等待叫號填寫資料及注射疫苗。另現場僅提供動物狂犬病疫苗及晶片注射，若寵物需要其他傳染病疫苗注射或其他疾病診治，則請至動物醫院就診。

動保處提醒，參加巡迴注射犬貓需滿3月齡，如有敏感體質、懷孕、發燒、下痢及心肝腎疾病等，不適合注射疫苗。由於活動現場犬貓眾多，為避免發生打架情形，請飼主使用寵物籃或牽繩，並隨手清理寵物便溺，以維護活動現場秩序及乾淨。