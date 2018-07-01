彰化以南7縣市大雨特報！吳德榮：巴比侖撲向琉球

2018-07-01 06:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，昨晚南投縣已有豪雨發生，今天清晨至上午彰化以南地區仍有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；午後其他地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，巴比侖將進入導引氣流很強的區域，所以移速將加快，路徑的不確定性也很小；今晚抵琉球海面後轉北，將撲向南韓。

他指出，對台灣的主要影響，周二前台灣附近西南風攜帶水氣，除午後的雷陣雨外，其他時間也有局部陣雨或雷雨發生，尤其是迎風面的西半部。另外，今、明兩天台灣附近海面風浪也會因此而增大，海邊活動應注意安全。

今日天氣悶熱，要防中暑，大台北高溫仍在36度左右；太平洋高壓偏弱，加上巴比侖引進來的水氣，大氣不穩定，午後對流強度強、局部雷陣雨影響範圍大，除了大台北的機率稍微低一些；各地區在其他時間亦有局部陣雨或雷雨發生的機率，尤其在西半部。

他表示，明天至周二西南風攜帶水氣，大氣不穩定，午後有局部雷陣雨；其他時間各地仍有局部陣雨或雷雨發生的機率。對流降水常伴隨局部性的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，應注意氣象局的特報。

他說，周三至周六天氣仍晴朗偏熱，西南風引進的水氣逐漸減少，但大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，山區、平地皆有受影響的機率；清晨西南部迎風面上也還有局部陣雨的機率。