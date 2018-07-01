中國附醫爆洗腎接錯管…重大病安 擬強制通報

中國附醫發生洗腎機錯接自來水醫療疏失後，院方將加護病房自來水出水口接頭由母頭改成公頭，必須先接逆滲透淨水機器，才能再接洗腎機，做為防呆措施，避免錯接自來水。 圖／記者趙容萱翻攝 分享 facebook

國內接連發生兩起重大病人安全事件，繼台大醫院洗腎接錯管事件後，中國醫藥大學附設醫院昨天坦承，該院於二月間也發生類似事件，但並未通報衛生局。衛福部昨天表示，已積極修法要求醫院強制通報，未來也將訂定重大醫療事故標準，要求醫院通報並提出警訊，避免再發生同樣的錯誤。

草案送立院 衛福部盼速通過

國內專家分析健保住院資料推估，台灣每年重大病人安全事件，包括死亡、重傷害，應在一點八萬件至兩萬件；但事實上，每年衛生局通報醫糾案件僅六百至八百件，顯示通報案件僅冰山一角。以最近發生兩起事件為例，皆未通報衛生局。

衛福部醫事司長石崇良指出， 「醫療事故預防及爭議處理法」草案已將重大醫療事故列入強制通報，目前已送立院，衛福部盼能盡速通過，防堵下一次類似事件。他指出，由於病人安全事件涉醫療風險與醫院形象，目前無法要求強制通報，但各醫院都有內部通報機制，希望各醫院正視病人安全，積極改善。

跨科室支援人員 不慎誤接

台中市衛生局昨天前往中國附醫稽查洗腎病人接錯水管事件。 圖／台中市衛生局提供 分享 facebook

中國附醫昨天聲明指出，院內神經加護病房今年二月發生一起「移動式逆滲透水處理異常事件」。台中市衛生局昨派員調查，發現神經加護病房二月廿三日晚間六點卅八分，收治一名女性洗腎重症患者，由洗腎室人員跨科室支援，提供移動式洗腎機協助洗腎，加護病房出水口是自來水，使用洗腎機必須外接逆滲透淨水機器，但人員不慎誤接自來水。

台中市衛生局科長楊敏慧說，院方事發僅針對病人安全系統做內部通報，並提出檢討報告，另採取防呆設計。衛生局將追查中國附醫是否有行政等疏失，並追蹤這名重症病患健康狀況，同時針對跨科醫護人員再教育，建立標準作業流程。

通報目的 不在究責在改善

中國醫藥大學附設醫院二月發生的這起事件，與台大醫院五月發生的洗腎接錯管事件，幾乎出現同樣的錯誤情節。石崇良坦承，醫界目前討論，若中國醫藥大學附醫當時通報並提醒其他醫院，也許後續就不會再發生台大或其它醫院接錯管事件。

石崇良強調，通報目的不在究責，而是提出問題，力求改善。此次接錯管事件已委託醫策會召集專家學者，針對根本原因分析，該起事件未來不僅會成為各家醫院的教材，也會成為醫院評鑑委員觀察重點。