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「打折打到快骨折」旅宿業優惠搶客 快撿便宜

2018-07-01 01:02聯合報 本報記者／連線報導

暑假首個周末，屏東墾丁南灣沙灘昨天湧現久違的人潮。 記者潘欣中／攝影
暑假首個周末，屏東墾丁南灣沙灘昨天湧現久違的人潮。 記者潘欣中／攝影
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暑假旅遊旺季，但陸客持續急凍、國旅明顯衰退，加上年改效應，旅宿觀光業者大力促銷優惠，反而成為民眾撿便宜的好時機。昨天暑假第一個周末，南台灣度假勝地屏東墾丁便湧現久違的人潮，業者自嘲「打折打到快骨折」，現在「人潮未滿」，來玩正是時候。

昨天墾丁南灣、白砂、船帆石等遊憩沙灘午後湧現人潮，但並不擁擠。南灣水上摩托車教練吳俊明指著沙灘說：「現在沙灘還沒完全被陽傘淹沒，來玩正是時候」。恆春警方也說，昨天墾丁全線難得暢通，往年早就實施交管，目前根本不必。

墾丁近兩年遊客大幅下跌，加上政府有旅遊補助，今年旅宿業者紛紛推出七至九折不等優惠搶客。陳姓業者說，現在消費者都會比較，「這家優惠不夠、馬上換一家」，所以不跟進都不行。

墾丁核心區的夏都、福華、凱撒三家五星飯店，七月訂房率約七成，八月約六成，假日均滿房，有業者半開玩笑說，「這是打折到快骨折才有的訂房率」。幾家連鎖飯店業者都設法自救，像福容大飯店打出「買福隆店送墾丁店」優惠方案，三天二夜平均每人每晚一千五百元。墾丁大街上的美棧大街旅店，也推出「晚鳥進房」專案，晚間六點後進房，雙人房三千元起。

交通部觀光局也祭出南台灣「住一晚送一晚」優惠，延長至七月十五日，並放寬人數限制，希望暑假旺季多招攬遊客。

台灣熱氣球嘉年華昨吸引逾萬人到場，見證廿二顆造型球同時自由飛行紀錄。 記者羅紹平...
台灣熱氣球嘉年華昨吸引逾萬人到場，見證廿二顆造型球同時自由飛行紀錄。 記者羅紹平／攝影
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台東暑期旅遊重頭戲熱氣球嘉年華昨也登場，吸引上萬人參加，活動長達四十五天，但目前台東市區、知本溫泉區等飯店還有五成以上空房，業者各自推出優惠專案，甚至房價對半砍，或送熱氣球繫留體驗券。

昨天首發的「洄瀾之心」花蓮觀光列車滿座，但暑期平均每天還有三成座位可訂，花蓮觀光業者提供住宿三天二夜以上的民眾「好禮十選一」優惠，包括免費一日租車、賞鯨、兌換伴手禮等，民眾預約住房後，可向業者提出想參加的優惠項目，業者會幫忙報名。

新竹縣旅館公會理事長鄭建宏說，今年竹縣旅館住宿率比去年同期下滑兩成，平日不到四成。現在不必推優惠折扣，商務旅館每間已從兩千元下殺到一千二百元左右，「歡迎隨時來住」。

另外，竹縣廿幾家民宿為救人氣，與六福村合作推出二日套票，住宿含遊樂園的部分門票，比單買門票便宜二到三成。

墾丁沙灘熱氣球嘉年華

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