「洄瀾之心」首航 滿座旅客抵花蓮

普悠瑪彩繪觀光專車「洄瀾之心」昨天首航，從台北開往花蓮。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

花蓮二月強震重挫觀光，觀光局端出振興方案，業者原期待藉此回溫，沒想到卻又遇上七月年改上路，雪上加霜；加上花蓮火車票假日難訂，讓不少旅客因此卻步。有花蓮觀光業者為了自救，以一年一億多元向台鐵承租普悠瑪專車列「洄瀾之心」，推出車票加飯店套票和各種優惠遊程，列車昨天首航，載著滿座旅客直達花蓮。

花蓮縣府表示，專車結合民間旅宿觀光業推出「車加酒」套票，可提早訂購，暑期仍有三成訂位空間，提供遊花蓮另種選擇。

普悠瑪彩繪觀光專車「洄瀾之心」昨天首航，從台北開往花蓮。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

洄瀾之心專車已規畫兩年，目的是分流旅客跟返鄉民眾，避免旅客因為搶不到車票，就不想到花蓮觀光，旅客只要住宿花蓮，就能透過旅行社、飯店民宿業者，購買住宿加車票套票，無法單獨在台鐵購票網站訂票。專車原定今年二月十日首航，但碰上花蓮強震延到昨天，未來每天往返台北花蓮各一班。

洄瀾之心專列由花蓮縣旅館商業同業公會理事長、怡園渡假村總經理陳義豐承租。他說，首航載客率百分之百，之後也有員工旅遊大型訂單，但七、八月整體訂票率僅約六成，盼未來漸入佳境，不過也已做好虧損的心理準備，「專車一年租金高達一億兩千萬萬元，能打平就阿彌陀佛了。」

陳義豐說，民眾只要透過一百五十五家旅行社、花蓮在地合法飯店、民宿業者，購買住宿加車票的「洄瀾之心套餐」，就可暢遊花蓮，不受台鐵東部幹線假日不賣團體票、車票十四天內須預訂等限制。

「洄瀾之心」也和普悠瑪觀光列車不同，車上提供花蓮在地伴手禮試吃，播放原住民族音樂，並針對花蓮旅遊全程解說，連火車便當也用原住民風味食材製作。

普悠瑪彩繪觀光專列「洄瀾之心」昨天首航，從台北開往花蓮。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook