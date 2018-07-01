海外網購實名認證 9月21日上路

2018-07-01 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ／台北報導



海關新成立實名認證平台，希望海外網購族都用手機號碼完成認證，未來下單後可上網頁或用App，在網購包裹進口時，透過手機確認內容，即時完成委任通關。 記者陳易辰／攝影 分享 facebook

跨境網購愈來愈方便，為因應進口低價快遞貨物暴增，但有些貨物收件人未填真實資料，徒增風險。海關決定推動實名認證制度，預計今年九月廿一日上路，只要未經過實名認證的包裹，恐遭海關加強抽查。

許多民眾都愛在淘寶網、日本樂天等海外網購平台上買東西，進口快遞貨物報單量每年都創新高。業者指出，現在海關抽查有如海底撈針，「實名認證」制度全面上路後，推測沒有實名認證的包裹就是重點查驗對象，多數依規定實名認證的包裹，就能享有通關快速的好處。

不同於一般貨物透過貨櫃進口，現行低價快遞貨物則是一包包進口，價格低但數量驚人，海關抽檢效益低、難度高，難保有涉及防疫、毒品、詐騙或逃漏稅的包裹混水摸魚。

官員指出，進口貨物一定要報關、通關，就像出國要查驗護照一樣，但有些民眾不太願意提供身份證字號等個資讓業者協助報關。業者為求商機，有些就便宜行事，拿人頭虛報，賭海關查不到，但被海關追出有問題，才發現寄件人、收貨人、快遞業、報關承攬業者之間，「常常是一筆糊塗帳」。

海關新成立實名認證平台，推動實名認證制度，希望海外網購族都用手機號碼完成實名認證，未來下單後便可以線上網頁或App方式，在海外網購包裹進口時，透過手機確認內容，即時完成委任通關；快遞報關業者也降低被裁罰的風險。

關務署官員指出，目前實名認證還在試辦階段，預計九月廿一日正式上路，假使收貨人已被列為異常名單，報關業者仍進口入關的話，需提供收貨人身分證等個人資料，否則就將開罰，每個包裹罰新台幣六千元。

不過，業界人士表示，實名制立意良好，但海關將更能清楚掌握，民眾海外網購數量及金額，上路初期網購族的接受度恐有待考驗。