再爆洗腎接錯管 衛福部：列評鑑重點

台大醫院爆發洗腎機器接錯管線的重大疏失，病安事件引發各界重視。圖中人物與新聞無關。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台大醫院日前才因洗腎接錯管疏失向社會大眾鞠躬致歉，中國醫藥大學附設醫院昨天也發表聲明，坦承二月出過同樣的錯誤。醫改會認為，病人安全事件凸顯國內醫病極度不平等；衛福部則強調，已針對台大事件進行分析，該起事件將成為教材，也是未來醫院評鑑觀察重點。

中國醫藥大學附設醫院昨天發表聲明，承認今年二月發生移動式逆滲透水處理異常事件，但認為當時住院的洗腎病人健康未受影響，醫院也立即改變自來水出水口接頭，加強辨識。台中市衛生局表示，已要求院方，聯繫並追蹤當天住院有使用洗腎設備的病人，並懲處疏失的員工。

衛福部醫事司石崇良昨天坦承，目前醫界積極討論，中國附醫事件發生在二月，若事件發生後通報並告知各家醫院，台大接錯管事件是否就可以避免？他也指出，「醫療事故預防及爭議處理法」草案已將重大醫療事故列入強制通報，衛福部盼能盡速通過，防堵下一次類似事件。

病安事件 每年恐有兩萬人

國內一名教授分析健保住院資料，依據推估，台灣每年重大病人安全事件，包括死亡、重傷害，應在一點八萬至兩萬件；但事實上，每年衛生局通報醫糾案件僅約六百至八百件，兩者之間天差地遠，黑數之大，可見一斑。

除了未通報主管單位，患者和家屬更是被蒙在鼓裡。醫改會副執行長朱顯光指出，大部分醫院面臨重大病安事件時，都不會主動告知家屬，由於資訊專業極度不對等，病家根本無從得知醫師、護理師等醫事人員犯了哪些致命疏失，只能歸於病人的命不好、病情危急。

醫改會：應建病患通報系統

朱顯光呼籲，建議衛福部善用醫院評鑑，相關法規要求醫療院所必須主動通報異常意外事件，否則就應扣分。此外，衛福部應建立病患通報系統，病人或家屬遇到問題時，可主動通報，這會是更重要的線索。