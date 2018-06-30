影／中國附醫洗腎誤接自來水 衛生局下午稽查

2018-06-30 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台大醫院發生洗腎機RO逆滲透水與自來水管線「接錯管」疏失，台中市中國醫藥大學附設醫院神經重症加護病房今發表聲明，證實今年二月神經加護病房洗腎機誤接自來水事件疏失，經追蹤當時一名洗腎病患至今健康都沒因疏失出問題。台中市衛生局今天下午派員到場稽查，並依違反醫療法處辦，以維護病人安全。

台中市衛生局說明，台中市衛生局在台大醫院發生洗腎機誤接事件後，已主動於醫療機構督導考核時，加強各醫院查核。雖然中國附醫說明無病人健康出問題，但仍要求院方針對行政管理過程提出報告，並追究疏忽人員疏失，並依醫療法108條查處，如屬醫療業務管理明顯疏失，造成病患傷亡者，最重可廢止開業執照。

中國附醫今天發表聲明，承認在今年二月發生移動式逆滲透水處理異常事件，經追蹤確認當時住院洗腎病人至今無人健康出現問題，醫院也立即將自來水出水口接頭由母頭改成公頭，加強辨識，避免再發生錯誤。

台中市衛生局調查，中國附醫神經加護病房是在今年2月23日晚上6點38分，加護病房出水口是自來水，要先接逆滲透機器，才能接到洗腎室，但前來支援的洗腎室人員不熟悉加護病房設備，在為一名住加護病房的女重症病患洗腎，直接從自來水出水口接水到洗腎機上，到晚上10點22分洗腎完畢，隔天凌晨3時30分，大夜班護理師清點洗腎設備時，發現少了一台逆滲透機器，才發現此事。