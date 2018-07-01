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病人藏愛滋病史 醫怒：開刀完才知

2018-07-01 00:39聯合報 記者許政榆陳雨鑫／連線報導

外科醫師昨於臉書分享，一名愛滋病患日前自急診入院，從開刀到結束「完全沒有告知」醫...
外科醫師昨於臉書分享，一名愛滋病患日前自急診入院，從開刀到結束「完全沒有告知」醫護人員，愛滋病患隱匿病情，讓醫療人員暴露高風險環境。 圖／聯合報系資料照片
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桃園敏盛醫院一般外科主任徐光漢昨於臉書分享，一名愛滋病患日前自急診入院，從開刀到結束「完全沒有告知」醫護人員，愛滋病患隱匿病情，讓醫療人員暴露高風險環境，盼疾管署能正視此問題。

徐光漢說，這名患者為小腸腫瘤合併腸阻塞，急診入院後自開刀到結束，完全未告知自己是愛滋患者。十天過後，護理人員從病人的病理報告，加上曾做預化療前肝病檢查起疑，表示要強制送檢人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ）檢驗。患者從一開始不同意送檢，最後坦承有十年愛滋病史。

徐光漢說，從醫以來並非首次遇到愛滋病患隱匿病情，因現行健保卡仍不必註記、抽（ＨＩＶ）還得經過本人同意；但患者在接受診療過程中若不告知，醫療人員開刀、換藥、抽血、打針等侵入性及體液接觸治療，形同在完全沒有防護下進行診療，暴露在高感染風險下，「政府是這樣對待醫療人員嗎？」

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，該案已委請地方衛生局釐清經過。依「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」規定，愛滋感染者就醫時，須主動告知醫事人員感染者身分，若未立即告知，違者將依法處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

不過，羅一鈞指出，若該名感染者處於昏迷、意識不清楚等緊急狀態，或處於隱私未能被保護的環境，如有非醫療團隊的第三人在場，例如同房病患、患者家長等，則可以不主動告知，疾管署也責成地方衛生局了解。

愛滋病患者健保卡

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