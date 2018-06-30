學生惡視力 國中生近視達77％

2018-06-30 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市長柯文哲上任後，力推E化行動學習，但北市教育局統計，國中小學生近視率隨年級增加不斷上攀，中學生去年就高達77%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲上任後，力推E化行動學習，補助學校買平板電腦，更計畫在國中小教室裝設互動式觸控螢幕。但北市教育局統計，國中小學生近視率隨年級不斷上攀，中學生去年更達77%。議員憂心，教育局應做好配套，以免近視跟著更多學生一輩子。

柯文哲曾說，網路興起後，打破教育讓窮人翻身的機會，因此他力推「生生有平板」政策，105年至今，已購買1萬3千多台平板電腦，約有80校、2萬名學生上課時可使用，預計最快110學年度，全市國中小、高中職，分階段全面實施自備平板電腦，低收、中低收等弱勢學生將補助購買。

但議員陳彥伯質疑，近3年來，國小一年級生的近視率約2成7，六年級更達到近7成，高中更超過8成，隨年級增加近視比率愈來愈高。

而教育局統計，去年國小視力不良率為46.03%，國中上升至77%，國中生視力不良率幾乎年年攀升。

陳彥伯說，小朋友回家除了看電視，接觸智慧型手機、平板等3C產品的機率相當高，如今學校加入平板當教具，雖有助增加學習力，也會傷視力，教育局應做好配套，如宣導正確使用方法等，否則反而害了孩子。

議員何志偉表示，使用平板時間增加，小朋友視力一定會惡化，但3C產品成癮，家長責任更大，學校應教孩子如何適當使用，否則有害無利。

對此，北市教育局主任秘書陳素慧表示，E化教學是世界趨勢，但並非一堂課40分鐘都在使用平板，另要求校方評測學生使用前後視力變化，推動2年來無明顯變化。

陳素慧說，學生視力是教育局、學校、家庭等三方共同責任，與其禁止學生使用，不如在課堂中養成良好習慣，將加強推動健康促進學校，也推出護眼特色菜單，教家長怎麼樣讓孩子吃得美味也吃得健康。