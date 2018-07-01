「巨流河」十年召喚…為何沒拍電影？齊邦媛：那不是烽火愛情

2018-07-01 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／專訪



作家齊邦媛(中)名著「巨流河」出英文版，引用「巨流河」大量史料的漢學家方德萬(左)，也帶著新書「戰爭中的中國」拜訪齊邦媛。右為中研院院士王德威。記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

巨河回流／英文版「第三代能看」

自傳「巨流河」出版後，作家齊邦媛收到數千封信，許多讀者要求她出版英文版，「我們這一代在世界各地流離，許多人的第二代、第三代不懂中文」。籌備五年，英文版「巨流河」本月面世，她感動又感慨：「終於讓第三代知道我們的故事。」

三種語言／對準大時代三大族群

由美國哥倫比亞大學出版社出版的「巨流河：從滿州到台灣的中國回憶錄（The Great Flowung River: A Memoir of China,from Manchuria to Taiwan）」，是繼日文版後，「巨流河」第三種語言版本。中、英、日三種版本出齊，象徵出現在「巨流河」百年故事中的三大族群，都可以用自己的語言閱讀先輩的故事。

巨流河日文版封面。 圖／取自網路 分享 facebook

促成「巨流河」英文版誕生的中研院院士王德威，父親也出現在「巨流河」波瀾壯闊的故事中，曾協助齊邦媛父親齊世英做地下工作。他指出，讀完「巨流河」，才知道在他童年記憶中循規蹈矩的父親，竟曾長期從事地下工作。他相信「巨流河」英文版會讓更多處身世界各角落的中國人，明白父祖輩的故事。

「巨流河」由漢學家陶忘機（John Balcom）翻譯。王德威說，齊邦媛的原著有一種「不動聲色的感情」，用最平實的文字描繪最深邃的感情，要將「巨流河」中處處潛伏的情感暗流翻譯出來，相當高難度。

陶氏翻譯／含蓄恰如其份

但齊邦媛認為，相較於中文，英文擁有許多抽象字彙，適合描繪「巨流河」中暗伏的「含蓄的力量」，陶忘機的翻譯恰如其份做到這點。

拒絕翻拍／非電影式情愛

如和飛虎隊隊員張大飛之間的感情，齊邦媛寫得委婉含蓄；兩人之間連一次正式約會都沒有，卻被眾多讀者解讀為「驚心動魄的愛情」。包括吳宇森在內，許多導演都曾找過齊邦媛，想將兩人的「烽火愛情故事」搬上大螢幕，卻被齊邦媛拒絕。

齊邦媛二○一四年發表「洄瀾─相逢巨流河」，將各界對於「巨流河」出版後的訪問、迴響、書評內容集結成書發表。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「我無法把我們之間的『鍾情』變成電影要的『愛情』。」齊邦媛說，她對張大飛「是『鍾情』不是『愛情』」。她解釋，一如你會鍾情文學、哲學，張大飛代表那個時代她所崇拜的價值，「一種美好的人生境界」；她對他是一種「小女孩式的鍾情」，並非卿卿我我的男女情愛。

殞落的他／巨流河的精神力量

但張大飛啟發、影響了她，也是支持她寫下「巨流河」的重要精神力量。齊邦媛說，張大飛在她21歲時，從河南信陽上空殞落。而她來到台灣，幾十年後爬山時，還會在山坡上看到張大飛的幻影，「有多少女孩子，一生可以有這樣的『鍾情』？」

齊邦媛的獲獎著作《巨流河》。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「巨流河」中文版的書封，用的是一張從高空俯瞰中國大陸河山的照片，彷彿張大飛自空中所見—漫天烽火下，傾頹的屋舍連綿。但在「巨流河」英文版，封面換成1946年抗戰勝利後，22歲的齊邦媛於武漢大學拍照，笑容燦爛。

方德萬是19和20世紀中國研究的權威。二月出版「China at War（戰爭中的中國）」，書中大量引用「巨流河」史料，中文版預計年底由聯經出版。記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

「這是歐美史學界，對於第二次世界大戰研究的一個新起點。」英國劍橋大學歷史教授方德萬（Hans Van de Van）表示，過去史學家對於二戰的研究，總是在日本宣布向同盟國投降的1945年畫下句點。這幾年由於世界局勢的改變，相關研究開始轉向1945年之後。時間橫跨百年的「巨流河」，提供相當豐富的史料。

方德萬是19和20世紀中國研究的權威。二月出版「China at War（戰爭中的中國）」，書中大量引用「巨流河」，中文版預計年底由聯經出版。上周他特地來台拜會齊邦媛，兩人和王德威約在國賓飯店茶敘。此處是齊邦媛父親齊世英來台後，和友人與各國政要經常聚會之地，充滿歷史記憶。

盟軍勝利／黑暗和混亂的起點

「對許多國家來說，同盟國勝利並非是光明的開始，而是黑暗和混亂的起點」。方德萬說，「巨流河」對此有相當細膩的描述。兩岸因國共對峙與文革燒毀史料，此一年代的第一手史料相當稀少，「巨流河」剛好彌補此一空白。

如第五章「勝利」描寫日本宣布投降後的中國，副標題卻是「虛空，一切的虛空」。齊邦媛記述，舉國歡騰之時，父親卻經常深鎖眉頭、沉思不語，對勝利後的未來有不祥的預感。

抗日勝利／左派改變中國命運

「巨流河」描述中國巨河流之役到台灣啞口海的時代紀實故事。圖為齊邦媛二○○九年的新書發表會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「巨流河」也深入描寫戰後的學生生活，齊邦媛用旁觀者的眼睛，忠實呈現左派政治力量如何透過學潮進入學校、改變中國命運。方德萬指出，過去西方讀者所知的國共內戰侷限於戰場，「『巨流河』讓我們了解國民黨與共產黨的戰爭，同時也存在於年輕人的心靈之中。」讓西方史學家更理解共產黨贏得最終勝利的關鍵因素。

《巨流河》二○一一年舉辦朗讀會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

二戰傳記／巨流河無政治包袱

方德萬指出，近年大陸出版不少關於二戰的傳記，但不是歌頌英雄主義，便是被政治意識形態綁架。「巨流河」從一位平民知識分子的角度出發，沒有政治包袱、不以成敗論英雄，細膩真摯地描繪戰火浮世中的老百姓生活，「讓讀者對戰爭有更緊密的情感連結。」​