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大福彩第107052期頭獎摃龜

2018-06-30 22:29中央社 台北30日電

大福彩第107052期今晚開獎，中獎號碼為24、36、11、13、01、27、04，特別號為02；派彩結果，頭獎、貳獎摃龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

大福彩台彩

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