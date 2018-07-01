彈性襪防靜脈曲張 不必穿到腰、不要穿上床

2018-07-01 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ／報導



圖／聯合報提供 分享 facebook 不少服務業、上班族經常需久站，工作一天下來站上八小時跑不掉，若沒有好好保養腿部，小心靜脈曲張找上門。台北市立聯合醫院和平婦幼院區心臟內科主任陳鴻毅表示「腳是人體第二個心臟」，雙腳健康對於人體血液循環影響很大，建議久站族在站立時穿上適當壓力的彈性襪，可改善雙腳健康。

不嚴重卻穿太緊 小心反效果

不過也不是所有壓力的彈性襪都可以穿，陳鴻毅說，彈性襪的壓力單位是毫米汞柱（mmHg），而非代表織品密度的「丹尼」。數字越大、壓力越大，20毫米汞柱以下的壓力襪提供給一般民眾日常預防保健使用，20毫米汞柱以上則是屬於醫療型，需有醫師指示才能穿戴。

陳鴻毅提醒，若沒有嚴重的靜脈曲張，仍自行穿上壓力過大的彈性襪，反而有害雙腳血液循環、進而影響身體健康，不適當的穿戴有時更會造成反效果。

除了穿彈性襪，陳鴻毅表示，適度運動同樣可以增加血液循環，久站、僵硬缺乏運動不利雙腿血液循環。陳鴻毅舉例，站著對雙腿影響最明顯，不過久坐也會，例如坐飛機時，雙腿限縮在小空間不會有太多運動，也會影響雙腿狀態。

下班走走 晚上抬腿 助雙腿循環

陳鴻毅建議，久坐族、久站族都可以進行簡單的腿部運動，例如踮腳尖、扭扭腳踝等，如果環境空間允許，可以全身平躺再將雙腿抬高，改善雙腿血液循環。經常久站的民眾，一下班不建議馬上躺著，可以花一些時間做做運動，陳鴻毅建議走路散步、騎騎單車都有幫助，只要讓小腿肌肉運動到，再加上適度抬腿，即可減緩雙腿壓力。

陳鴻毅說，上班時間不是站著就是坐著，雙腿都處在人體最低的位置，因此較容易有水腫現象發生，如果發現自己的雙腿容易腫脹，建議每晚抬腿10至15分鐘左右，對雙腳健康有很大的幫助。

出現病徵 可掛心臟內外科

陳鴻毅說，大部分民眾多少會有腿部問題，長期久站的族群更容易發生靜脈曲張。如果雙腳開始出現腫脹痠麻等感覺，就是明顯的靜脈曲張病徵，若出現血管浮腫、如蚯蚓般漫布皮膚，建議至醫療院所掛號看心臟內外科。

陳鴻毅說，彈性襪不建議睡覺時穿，因為睡覺時，腳跟心臟已處於同一水平，不需刻意加壓，雙腿血液也會順利流回心臟。站立工作時穿彈性襪才是最好的選擇，例如上班八小時，彈性襪就穿八小時。市面上部分彈性襪並不會標示壓力大小，若在不清楚的狀況下連睡覺都穿著彈性襪，不只影響睡眠，也可能造成反效果。

小腿是關鍵 不必穿到腹部

陳鴻毅說，彈性襪大部份是下肢壓力最大、上部壓力越小，有些民眾會選擇穿到腹部的彈性襪，但陳鴻毅坦言，穿那麼高其實沒有顯著效果，因為人體最容易血液循環不良的地方是小腿，彈性襪穿到大腿就可以順利將腿部血液往上推，穿到腹部的彈性襪雖然較容易固定，但也會造成不適。

有靜脈曲張的民眾需注意，攝取鹽分多寡也會影響血液循環，由於鹽分會聚集水分、糖類也會影響血液循環，因此陳鴻毅建議，有嚴重靜脈曲張問題的民眾不要攝取鹽分、糖分多的食物，否則腳腫情況不易緩解，進而加重病情。