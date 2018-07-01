久站、久坐、老化…靜脈壓力大 扭成小蚯蚓

2018-07-01 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／報導



血液循環差 圖／123RF 分享 facebook 白皙的雙腿，逐漸浮現青絲，彷彿一張逐漸成形的蜘蛛網，也像一條條蚯蚓，讓很多人終年穿著長褲，不敢露出雙腿。

靜脈曲張只會影響美觀嗎？還是也潛藏對健康的威脅？

案例故事：

30多歲陳小姐，大學畢業後就一直在百貨公司當櫃姐，從她入行，前輩就不斷提醒她要穿「彈性襪」減壓，以防靜脈曲張，使得雙腿爬滿「藍色蜘蛛網」，不但難看，還有可能引發更嚴重的病變。

究竟為何久站會造成靜脈曲張，而彈性襪為何又能預防靜脈曲張，陳小姐不是很明白，但長期久站的工作，晚上回到家確實讓雙腿痠麻腫脹不已，若上班時穿著壓力襪，確實能減緩雙腿不適的感覺。

下肢血液不易回流 女性占多數

靜脈曲張是因為身體壓力的關係，使得下肢血液無法順利回流至心臟，血液淤積在腿部靜脈，久而久之使得下肢靜脈血管腫大擴張，甚至扭曲變形，形成彎彎曲曲的血管，從外觀看起來，程度輕微的患者，就像是雙腿長滿了藍色蜘蛛網，嚴重者就像是雙腿爬滿黑紫色的蚯蚓。

開業醫師李相台指出，除了壓力之外，女性因為懷孕、生產以及荷爾蒙的關係，也會造成靜脈曲張，因此臨床上來就醫的患者，女性與男性的比率，差不多是每三至四個患者中，只有一名是男性，其他皆為女性；而在性別人口比率中，約有45%的女性以及15%的男性會罹患靜脈曲張。

血管撐大關不緊 形成彎曲蚯蚓

很多人都知道久坐、久站族容易發生靜脈曲張，究竟成因為何？輔大醫院院長王水深指出，人體的靜脈血管是血液的「單行道」，久站或久坐就容易因為壓力的關係，血液往下肢流動，而減緩回流到心臟的速度，久而久之就會將血管「撐大」而無法關緊，或是因為退化、下肢肌肉沒有力量讓靜脈血管回流，使得血液不斷從心臟往下流，卻喪失良好的回流功能，把血管撐大、撐壞，而形成靜脈曲張。

嚴重會產生血栓 有致命危機

嚴重的靜脈曲張會產生血栓，而血栓若隨著血液流到身體其他地方，有可能發生致命危機。王水深舉例，國內過去就有網咖族，一連坐在網咖打電動好幾天，最後猝死網咖內，就是因為久坐使血液回流困難，產生下肢深層靜脈血栓，而血栓再跑到肺部，成為肺栓塞而猝死。

因此，呼籲久站、久坐族，除了穿著醫療級彈性襪促進靜脈血液回流之外，最好每隔一陣子就要走動、活動一下，才不會使得靜脈曲張愈來愈嚴重。

成因愈來愈複雜 需層層修復

除了久站、久坐族之外，不少運動員也常有靜脈曲張。李相台指出，運動員因為做訓練時腹腔壓力變高，使得下肢回流不好，而產生靜脈曲張。

李相台也發現，現在靜脈曲張愈來愈複雜化，包括癌症、自體免疫疾病、甲狀腺功能不佳的患者，目前占靜脈曲張患者人數約50%；而藥物不斷推陳出新，部分藥物也可能影響人體荷爾蒙分泌，而造成靜脈曲張。因此，現在要治療靜脈曲張，同時也要處理自體免疫疾病、調整藥物等問題，才能「一層層修復」，從根本治療疾病。

多起身走走 經濟艙症候群嚴重可能致命

不少人搭長途飛機會出現下肢水腫，而靜脈曲張也有所謂「經濟艙症候群」。李相台說，經濟艙症候群最著名的案例，是一位澳洲28歲女孩搭飛機要到英國結婚，沒想到飛機落地倫敦希斯洛機場，她就倒地猝死在入境大廳。

李相台解釋，經濟艙座位窄小，加上艙壓關係使下肢血液循環不佳，如果雙腿缺乏活動，有可能引發深層靜脈栓塞，而血栓隨著血液流動至肺部、心臟或腦部，嚴重有可能致命。

搭乘長途飛機，盡量穿著醫療級彈性襪，協助靜脈血液流動，也一定要多喝水、有空就起來走動，避免產生深部靜脈血栓，並造成更嚴重的危機。