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嚴重靜脈曲張 手術可根治，復發機率低

2018-07-01 07:22聯合報 記者劉嘉韻／報導

案例故事：78歲的張奶奶從前是小學老師，在小學教了近40年才退休，由於過去長年站著講課，兩隻小腿上爬滿一條條的「綠色蚯蚓」，經醫師確診為靜脈曲張，但之前評估尚不需進行手術。隨著年齡愈來愈大，近來她的腳踝出現了紅腫、表皮潰瘍等現象，但是她不以為意，以為是皮膚問題，遲遲未去做進一步治療。

從蜘蛛網到潰瘍 不可輕忽

輔仁大學附設醫院院長王水深表示，靜脈曲張分為五期：

●第一期：

雙腿像淺藍色蜘蛛網，約八成患者都有這樣的現象。

●第二期：

血管凸出像蚯蚓一般，有些患者站久就會有不舒服的痠、麻感，甚至舉步維艱。

●第三期：

雙腿腫脹，特別是大小腿水腫，有人腫成「象腿」，或是在患處腫成像一顆葡萄一樣，甚至有可能會流血。

●第四期：

出現血液淤積，也因為色素沉澱使得腳踝變黑，甚至長出硬皮，此類患者約佔全部患者的5%。

●第五期：

出現腳部潰瘍，約占患者的1至2%。

王水深表示，許多腳部潰瘍的患者多半以為是皮膚問題，自行跑到整形外科進行補皮手術，但是補了仍然不斷潰瘍，這就是因嚴重靜脈曲張所引起的腿部潰瘍，但並未找出根本原因。

圖表／聯合報提供
圖表／聯合報提供
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手術可根治 但需持續保養

至於什麼時後應該治療？王水深表示，不少年輕女性，例如百貨公司櫃姐或空服員，因為久站而導致靜脈曲張，雖然只是第一期，腿部像爬滿了蜘蛛網，為了美觀而進行雷射手術；而較嚴重的患者，可進行微創手術

通常出現症狀的患者，若有需要，在雙腿滿是蚯蚓的第二期，就可以進行手術，手術可以根治，復發機率相當低。不過，若沒有好好保養雙腿，例如生活習慣沒有改變，仍是久站、久坐族，也沒有穿醫療級彈性襪保養，用壓力幫助腿部血液回流，很有可能使得另外一條血管出現問題。

雷射顯微手術 安全恢復快

專治靜脈曲張的開業醫師李相台指出，靜脈曲張治療方式包括傳統手術、雷射顯微手術、內視鏡、血管內雷射以及使用硬化劑等。

雷射顯微手術較安全、恢復快；傳統手術會留疤、疼痛，也有可能治療不完全；內視鏡則有可能造成破壞範圍太大；血管內雷射則有四分之一機率產生血栓，嚴重可能致死；硬化劑也有可能產生血栓，或是有鬱血性皮膚炎、潰瘍等後遺症。

李相台表示，靜脈曲張疾病的過程就是「蓄積、阻塞、發炎」等，若有斑塊蓄積，可作雷射顯微手術。但若治療阻塞及發炎可採其他的方式，例如不用手術、服用內服藥就有遏阻發炎、溶解栓塞效果，他曾治療過累積了二、三十年的靜脈曲張阻塞，僅服用藥物就可以整個溶解掉。

不痛不癢不處理？「臭水溝」不清 最怕栓塞往上跑

「累積太久沒治療的腿部靜脈曲張，就像是兩條臭水溝。」李相台譬喻，若水溝太久沒清淤就會阻塞，靜脈曲張也是相同道理，如果靜脈發炎、阻塞不治療，栓塞經過血液循環，可能跑到身體其他地方，造成更嚴重的問題，例如跑到腦部就會造成中風、跑到心臟就造成心肌梗塞等。

但有時患者並不清楚，以上是腿部靜脈曲張淤積的「髒東西」造成的疾病，嚴重可能危及生命。李相台呼籲民眾，治療靜脈曲張不僅是為了雙腿美觀，更重要的是不要讓靜脈內淤積的斑塊隨血流跑到身體其他重要器官，造成更嚴重的疾病。

微創手術靜脈曲張患者

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