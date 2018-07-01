肋骨骨折 要不要開刀？

2018-07-01 07:22 聯合報 文／謝致政（台北榮總胸腔外科主治醫師 ）



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肋骨骨折在門診和急診雖是常見問題，但嚴重差異性非常大。

輕症患者 控制疼痛與呼吸

輕症患者可能是輕微的碰撞所造成，包括轉身不小心撞到桌角或是被小孫子踢到，因為胸痛求診照射X光片發現。然而這些病患可能只是1-2根肋骨骨裂或是骨折甚至移位，臨床上除了疼痛，可能會因為疼痛而造成多痰或氣促等呼吸問題。輕症患者的處理，主要是疼痛控制和呼吸治療，避免之後的呼吸併發症。

而重症患者則常見於車禍後或是高處墜落，經由救護車送到急診的病患，這些病患的狀況會嚴重許多。X光檢查可能會發現肋骨多處骨折或連枷胸甚至合併氣血胸的產生。

多處骨折重症 增肺炎死亡風險

連枷胸（flail chest）按照X光片上的定義為：胸部單側肋骨連續多支骨折（一般大於4支）且伴有2處或多處骨折，或是在臨床上胸壁的一部分在吸氣時，出現和其他胸壁反向的塌陷運動。

治療肋骨多處骨折或連枷胸的患者，需要大量的醫療資源。這些患者可能需要重症加護、呼吸器照護和疼痛控制，以減少併發症如肺炎的產生。目前的證據顯示，肋骨多處骨折可能會增加肺炎和死亡的風險，特別是在老年人。

就長期來看，肋骨多處骨折會導致生產力下降和慢性失能。許多患者在受傷後，仍然長期抱怨胸壁疼痛、緊繃和呼吸困難。對於肋骨多處骨折的治療仍有爭議，特別是在是否需要手術治療的討論，但無論如何，治療的目標仍是預防或減少相關併發症的產生。

接受手術修復 住院時間縮短

對於肋骨骨折患者主要的治療目的是強化胸壁穩定度，以盡量減少後遺症。在急性期，疼痛限制了患者的咳嗽，從而導致痰液滯留，肺部擴張不全和肺功能降低。而在急性期過後，創傷後疼痛對患者會有顯著的長期影響。因此，疼痛管理對於改善胸壁穩定度和功能至關重要。

肋骨骨折的手術治療，包括肋骨骨折的開放復位和內固定術，這種手術經多年發展已趨成熟。手術治療主要在恢復胸壁穩定性和減少變形，並同時達到正常的呼吸機制。一般手術適應症包括連枷胸、胸壁變形、嚴重疼痛或出於其他原因必須接受開胸手術的患者。當患者接受手術肋骨骨折修復時，呼吸器使用時間、加護病房住院日數、住院時間均顯著縮短，肺炎、氣管切開術的機率均會降低。另一項研究結果相似，確定了接受肋骨骨折修復的患者有更好的短期療效。