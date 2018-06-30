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行房6大禁忌 當心讓男伴從閃電鳥變急凍鳥

2018-06-30 20:19聯合報 記者李樹人╱即時報導

國內性愛權威鄭丞傑教授整理出六大讓男人硬不起來的性愛忌諱，提醒另一半避免，才能讓...
國內性愛權威鄭丞傑教授整理出六大讓男人硬不起來的性愛忌諱，提醒另一半避免，才能讓兩人世界長長久久。 示意圖／Ingimage
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做愛時，男生正奮力地向前挺進、衝刺，汗流浹背時，另一半做了哪些動作或是說些什麼話，會令熱力棒瞬間軟掉，原本熱力活射的閃電鳥，頓時變成了急凍鳥呢？國內性愛權威鄭丞傑教授整理出六大讓男人硬不起來的性愛忌諱，提醒另一半避免，才能讓兩人世界長長久久。

1.閒話家常

→「最近香蕉好便宜，你等下去買一串回來。」

首先，「床上講話要得體」，鄭丞傑提醒，女生們在做愛過程中，最好只發出一些語助詞，例如，「嗯嗯、啊啊」，不能想到什麼就講什麼，否則原本激情，血脈噴張，可能因為幾句話，就讓場面冷掉。

「最近香蕉好便宜，你等一下至路口水果攤，買一串回來。」、「家裡冷氣機怪怪，出風口好像被堵住了，晚點檢查查看看吧！」這些聽起來再平常不過的對話，一旦出現在性愛歡愉過程中，無疑為性愛殺手。

再者，許多家庭主婦平常忙於家務雜事忙碌，上了床也是如此，就有人做愛到一半時，突然抬頭對老公說：「這個月小孩的安親班費用要交了，明天記得給我。」、或是「母親節快到了，該送媽媽什麼禮物？」在兵戎相見、短兵相接之際，壯碩充血的小弟弟，可能因此立即垂頭喪氣，打回原形。

鄭丞傑強調，如果另一半年紀不大，正值血氣方剛，年輕氣盛，女伴講了一些不得體的話，可能影響不大，因為隨時都可開機，再來一遍；但如果已經步入中年，可就沒這種本事，光是要熱「雞」，可能得等上好一陣子。

2.比較嫌棄

→「搞這麼久，你到底行不行啊？」

第二大項忌諱就是「比較、嫌棄」，除了談到錢事、家事、瑣事之外，男人在床上最怕聽到另一半說「你到底行不行？」、「怎麼表現比以前男友還要差」，這兩句話應該會重創每個男人的自尊心，聽了之後，表現更沒勁。

3.演技過火

→嗯嗯啊啊要適度，假裝高潮別過頭。

第三大忌諱則是「別演得太過火」，事實上，大部分男人對於聲音、表情都很敏感，如果對方假裝高潮，「嗯、啊」等語助詞使用過了頭，超不自然，輕易讓人識破，讓人感覺這都像是演戲，恐讓男人大鵰瞬間變成急凍鳥。

4.出現異味

→洗好洗淨再上床

第四大性愛忌諱則是「異味、血味」，鄭丞傑指出，如果另一半身上散發出異味，像是濃濃的體味，甚至是恐怖的血腥味，都可能會讓男人半途而廢，半軟不硬，因為嗅覺也會影響男人的下半身硬度。建議做愛前，好好洗個澡，別讓臭味毀了美好的性事。

5.美肌過頭

→妝前妝後、衣著裡外，最好別差太多。

第五大禁忌為「美肌過了頭」，男人是視覺動物，這句話也套用在性愛，如果另一半上妝時、卸妝後，或是穿衣時，脫衣後，判若兩人，確實令人無感。有人臉上或後背的膚質很差，滿臉痘痘，這也會讓人倒胃口，硬不起來，即使勉強做愛，也毫無品質可言。「嫌貨才是買貨人」這句話是無法用在性愛場合中。

6.頻頻催促

→「好了沒？」「快一點！」男人很受傷。

第六大禁忌則是「頻頻催促、不耐煩」，鄭丞傑說，除了聲音、體味，在一場完美的性愛旅遊中，動作應該扮演更關鍵的角色，許多女生婚後，忙於育兒、職場、家事，認為性愛可有可無，勉強滿足另一半需求，但過程中，不斷催促，直問「好了沒？」、「快一點！」一副局外人的態度，也會讓男人很受傷。

一場完美、有品質的性愛，需要多方因素的配合，最重要的是另一半熱烈參與，從男人的角度來看，只要對方沒有犯下上述六大忌諱，而自己表現也不錯，起碼就是80分起跳。

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