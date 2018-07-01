切除甲狀腺 經口內視鏡不留疤

2018-07-01 07:22 聯合報 文／陳瑞裕（台北榮總外科部一般外科醫師、台灣內分泌



圖╱123RF 分享 facebook 台灣早期的甲狀腺疾病是因為碘攝取不足所造成的甲狀腺功能低下，也就是俗稱的「大脖子病」。自從食鹽加碘的政策推行之後，這類病患已經減少。不過，近來國人由於早期健檢、飲食習慣改變與環境因素影響，甲狀腺結節與甲狀腺癌的發生率有持續升高的趨勢。

傳統經頸切除 手術疤痕明顯

甲狀腺疾病好發於30到40歲的年輕女性，常見的甲狀腺疾病有甲狀腺結節、甲狀腺癌以及甲狀腺機能亢進。甲狀腺疾病以良性居多，但常有病患因腫瘤生長壓迫到氣管或食道而有呼吸困難與吞嚥不順症狀，或懷疑有惡性腫瘤存在而需接受手術切除甲狀腺。

傳統的甲狀腺手術方式，是經由頸部切口來進行。雖能將甲狀腺切除乾淨，但無法避免地會在脖子上留下長達7至8公分的手術疤痕。而有些患者因有蟹足腫體質，傷口疤痕會非常明顯，時常必須以穿著高領衣或是配戴絲巾、圍巾等方式來遮掩傷口。不僅影響美觀，也透露出病患有甲狀腺疾病的訊息。

隨著科技日新月異與醫療技術的進步，甲狀腺手術從傳統的「頸部疤痕」，進展到「頸部小疤痕」，再進展到「藏疤痕」的手術方式（經由腋下、乳暈等遠離頸部的切口來進行甲狀腺手術）。近年來更發展到「頸部無疤痕」手術方式。即經由人體自然孔洞「口腔」進入，以內視鏡手術方式來施行甲狀腺切除手術。

從藏疤手術 進展到無疤少痛

「經口內視鏡甲狀腺切除手術」是經由病患的下嘴唇內側口腔前庭進入，藉由內視鏡搭配相關器械，來進行甲狀腺的切除。手術後，由於傷口位於口腔黏膜內，術後癒合快，頸部不會有傷口。手術中，醫師可以藉由內視鏡高畫質的放大效果，來避免喉返神經傷害而造成術後聲音嘶啞與呼吸困難等問題。

有別於其他「藏疤痕」的手術方式，經口手術的方式由於切口離甲狀腺手術部位近，不需要額外的大範圍組織分離，因此所造成的創傷與術後疼痛也相對較少。術後病患下巴可能會有些微腫脹不適感，前三天需冰敷，飲食部分先以冷的軟質食物為主，飯後以漱口藥水漱口，以防傷口感染。

技術發展成熟 但非人人適用

「經口內視鏡甲狀腺切除手術」已是發展得相當成熟的手術方式，但並非每一位患者皆適合。病患有頸部手術病史或曾接受放射線治療，下排牙齒有金屬牙箍或曾接受下顎手術，都會帶來手術的困難度；而甲狀腺腫瘤太大或惡性的甲狀腺腫瘤有侵犯到附近器官或神經的疑慮時，仍建議以傳統的頸部切口來進行手術。

應用於其他器官手術的機械手臂系統，同樣可應用於經口內視鏡甲狀腺手術，藉由它的10倍放大3D視覺效果，能完成更細緻化的甲狀腺手術。不過病患需自行負擔的費用也較高。

甲狀腺癌相較於其他癌症預後較佳，若發現自己有吞嚥困難、呼吸困難、脖子腫脹或聲音沙啞等現象，應盡早至醫院接受檢查。早期發現，早期治療，以避免甲狀腺疾病惡化。