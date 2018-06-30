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妳也中鏢了嗎？ 醫師說這些女性最易靜脈曲張

2018-06-30 20:01聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

靜脈曲張是因身體壓力，使得下肢血液無法順利回流至心臟，血液淤積在腿部靜脈，久而久之使得下肢靜脈血管腫大擴張，甚至扭曲變形，形成彎彎曲曲的血管，從外觀看起來，程度輕微的患者，就像是雙腿長滿了藍色蜘蛛網，嚴重者就像是雙腿爬滿黑紫色的蚯蚓。

開業醫師李相台指出，除了久站造成下肢壓力外，女性因為懷孕、生產以及荷爾蒙的關係，也會造成靜脈曲張，因此在臨床上來就醫的患者，女性與男性的比率，差不多是每3至4名患者中，只有1名是男性，其他皆為女性；而在性別人口比率中，約有45%的女性以及15%的男性會罹患靜脈曲張。

30多歲陳小姐，大學畢業後就一直在百貨公司當櫃姐，從她入行，前輩就不斷提醒她要穿「彈性襪」減壓，以防靜脈曲張，使得雙腿爬滿「藍色蜘蛛網」，不但難看，還有可能引發更嚴重的病變。

究竟為何久站會造成靜脈曲張，而彈性襪為何又能預防靜脈曲張，陳小姐並不是很明白，但長期久站的工作，晚上回到家確實讓雙腿痠麻腫脹不已，若上班時穿著壓力襪，確實能減緩雙腿不適的感覺。

靜脈曲張最擔心的併發症為「血栓」，血栓若隨著血液流到身體其他地方，有可能發生致命危機。輔大醫院院長王水深表示，國內過去就有網咖族，一連坐在網咖好幾天打電動，最後卻猝死網咖內，就是因為久坐使血液回流困難，產生下肢深層靜脈血栓，而血栓再跑到肺部，成為肺栓塞而猝死。

因此，呼籲久站、久坐族，除了穿著醫療級彈性襪促進靜脈血液回流之外，最好每隔一陣子就要走動、活動一下，才不會使得靜脈曲張愈來愈嚴重。

除了久站、久坐族之外，不少運動員也常有靜脈曲張。李相台指出，運動員因為做訓練時腹腔壓力變高，使得下肢回流不好，而產生靜脈曲張。

李相台也發現，現在靜脈曲張愈來愈複雜化，包括癌症、自體免疫疾病、甲狀腺功能不佳的患者，目前占靜脈曲張患者人數約50%，而藥物不斷推陳出新，部分藥物也可能影響人體荷爾蒙分泌，而造成靜脈曲張；因此，現在要治療靜脈曲張，同時也要處理自體免疫疾病、調整藥物等問題，才能「一層層修復」，從根本治療疾病。

女性比男性更容易出現靜脈曲張，特別是久站，懷孕婦女等，容易雙腿長滿藍色蜘蛛網。圖...
女性比男性更容易出現靜脈曲張，特別是久站，懷孕婦女等，容易雙腿長滿藍色蜘蛛網。圖╱本報資料照
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靜脈曲張患者久坐

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