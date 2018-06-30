中國附醫爆曾誤用自來水洗腎 中市府派員查核

2018-06-30 18:53 中央社 台中30日電



中國醫藥大學附設醫院繼台大醫院之後，被爆曾於2月接錯管路誤用自來水洗腎，台中市衛生局今天表示，除要求醫院提供調查報告，並將派員查核，如有違規事證將依法處理。

中國醫大附醫被爆料指稱，院內的腦中風暨神經重症加護病房，因為沒有RO逆滲透水管路，2月間發生接錯管路誤用自來水洗腎，為防再接錯，目前醫院已在自來水出水口接頭由母頭改成公頭。

對此事件，中國醫藥大學附設醫院今天發表聲明指出，院內神經加護病房曾於今年2月發生一起移動式逆滲透水處理異常事件，當下已立即針對此事件進行檢討改善，並完成病人安全通報，而後續密集追蹤病情，未有病人因此事件而產生傷害。

台中市衛生局則表示，先前衛生局雖未接獲民眾相關舉報案件，但經向中國附醫聯繫後，院方坦承今年2月有發生此案，事發當時院方並已循病安異常通報機制進行院內自主通報，也進行改善檢討；然而，院方並未通報衛生局，已要求院方提出書面說明及調查報告。

衛生局指出，今天已派員先前往醫院調查，要求院方提供說明報告，並將派員做進一步查核，如有違規事證將依法處辦，維護病患權益。

衛生局進一步指出，根據「醫療法」108條，如屬醫療業務管理明顯疏失，造成病患傷亡者，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得依情節，就違反規定的診療科別、服務項目或全部或一部分門診、住院業務，處1個月以上、1年以下停業處分，或廢止開業執照。