親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

抗議政府發假新聞 鳳梨農民7月4日將北上抗議

中職／王建民結束悍將客座教練 自認也學到很多

中國附醫爆曾誤用自來水洗腎 中市府派員查核

2018-06-30 18:53中央社 台中30日電

中國醫藥大學附設醫院繼台大醫院之後，被爆曾於2月接錯管路誤用自來水洗腎，台中市衛生局今天表示，除要求醫院提供調查報告，並將派員查核，如有違規事證將依法處理。

中國醫大附醫被爆料指稱，院內的腦中風暨神經重症加護病房，因為沒有RO逆滲透水管路，2月間發生接錯管路誤用自來水洗腎，為防再接錯，目前醫院已在自來水出水口接頭由母頭改成公頭。

對此事件，中國醫藥大學附設醫院今天發表聲明指出，院內神經加護病房曾於今年2月發生一起移動式逆滲透水處理異常事件，當下已立即針對此事件進行檢討改善，並完成病人安全通報，而後續密集追蹤病情，未有病人因此事件而產生傷害。

台中市衛生局則表示，先前衛生局雖未接獲民眾相關舉報案件，但經向中國附醫聯繫後，院方坦承今年2月有發生此案，事發當時院方並已循病安異常通報機制進行院內自主通報，也進行改善檢討；然而，院方並未通報衛生局，已要求院方提出書面說明及調查報告。

衛生局指出，今天已派員先前往醫院調查，要求院方提供說明報告，並將派員做進一步查核，如有違規事證將依法處辦，維護病患權益。

衛生局進一步指出，根據「醫療法」108條，如屬醫療業務管理明顯疏失，造成病患傷亡者，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得依情節，就違反規定的診療科別、服務項目或全部或一部分門診、住院業務，處1個月以上、1年以下停業處分，或廢止開業執照。

洗腎中國醫藥大學

相關新聞

指考連3天全台高溫有雨 考生須防曬帶雨具

2018-06-30 16:14

颱風發威！長榮取消台北—沖繩航班、華航延期

2018-06-30 16:13

中國附醫爆洗腎機接錯管 院方聲明承認

2018-06-30 15:47

花蓮準備好了！台北直達花蓮普悠瑪號今出發

2018-06-30 15:11

大雨後海水水質易惡化 環署提醒勿戲水

2018-06-30 14:48

雨區擴大 全台19縣市大雨特報

2018-06-30 14:48

對流旺盛 13縣市大雨特報

2018-06-30 14:02

海外網購注意！ 低價進口包裹 9月21日起推實名制

2018-06-30 13:40

手機拍照方便 網路檢舉交通違規倍數成長

2018-06-30 13:32

境外包機獎助救觀光 觀光局：行之有年

2018-06-30 13:31

豔陽高照台北悶熱 留意午後雷陣雨

2018-06-30 13:20

官員：進口包裹實名認證 不怕個資外洩

2018-06-30 13:05

怪年改？花蓮觀光專列訂票率低

2018-06-30 13:03

要讓旅客慕名而來 業者：改善旅遊品質才重要

2018-06-30 13:03

搶救中南部觀光 外國包機來台獎助加碼

2018-06-30 13:01

影／「一顆凡心動善念 」 全台56處共捐萬袋血

2018-06-30 12:06

不一樣的暑假開場 捐血中心拚庫存量提升至12天

2018-06-30 12:03

金門人全部動起來！家樂福開幕擠爆 烤雞5分鐘搶光

2018-06-30 11:42

赴馬爾地夫染登革熱 第16例境外移入個案

2018-06-30 11:34

明天截止！捷運中正紀念堂站玩遊戲 免費換冰棒

2018-06-30 11:33

注意！加了這一味 南瓜濃湯更滿分

2018-06-30 11:31

太平山賞日出雲海 暑假凌晨4時就開園

2018-06-30 10:59

國史館：上半年195萬頁檔案上網 免費查閱

2018-06-30 10:59

電玩如食蟻獸 醫：會吃掉時間及大腦能力

2018-06-30 10:35

外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

2018-06-30 10:30

中南部觀光慘 外國包機來台獎助砸錢加碼

2018-06-30 10:29

中風復健男子想出國安樂死 醫師勸阻治療

2018-06-30 09:33

晴到多雲午後有雨 大台北高溫上看36度

2018-06-30 09:13

省電達人秘訣！一家三口用電量 每期只要400元

2018-06-30 09:06

Nomad Festival Taiwan 遊牧森林音樂祭 結合品牌跨界組聚落

2018-06-30 09:00

超人氣中華經典醬料！XO醬之名原來是這樣而來的

2018-06-30 09:00

吳德榮：巴比侖颱風北走 西半部有局部雷陣雨

2018-06-30 08:07

正宗拉拉山水蜜桃這樣挑 外觀有3大特徵

2018-06-30 07:53

出國旅伴要慎選！ 碰上5種顧人怨類型「太掃興」

2018-06-30 07:30

獨／國內參展屢被打槍 阿嬤貼布畫「拼」上國際舞台

2018-06-30 03:05

見證台灣牛肉麵的誕生 張拓蕪用友情熬煮獨門牛肉麵

2018-06-30 02:08

醫師籲重視 低毒性農藥喝下7天猝死

2018-06-30 00:33

國人每年喝下一罐農藥？醫師道歉

2018-06-30 00:25

陳建仁：2027農藥減半政策不變

2018-06-30 00:22
看更多

熱門文章

30年來最冷的暑假！墾丁業者這樣自救

2018-06-30 09:27

他遊日遭索服務費 PO文引網友們回應「我也遇過」

2018-06-29 20:33

別罵地勤了！搭廉航前需知道的「行李託運規定」

2018-06-29 22:40

花蓮準備好了！台北直達花蓮普悠瑪號今出發

2018-06-30 15:11

颱風發威！長榮取消台北—沖繩航班、華航延期

2018-06-30 16:13

見證台灣牛肉麵的誕生 張拓蕪用友情熬煮獨門牛肉麵

2018-06-30 02:08

中國附醫爆洗腎機接錯管 院方聲明承認

2018-06-30 15:47

出國旅伴要慎選！ 碰上5種顧人怨類型「太掃興」

2018-06-30 07:30

中南部觀光慘 外國包機來台獎助砸錢加碼

2018-06-30 10:29

海外網購注意！ 低價進口包裹 9月21日起推實名制

2018-06-30 13:40

外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

2018-06-30 10:30

吳德榮：巴比侖颱風北走 西半部有局部雷陣雨

2018-06-30 08:07

獨／國內參展屢被打槍 阿嬤貼布畫「拼」上國際舞台

2018-06-30 03:05

省電達人秘訣！一家三口用電量 每期只要400元

2018-06-30 09:06

省電達人教節電 每期可省500元

2018-06-29 22:54

正宗拉拉山水蜜桃這樣挑 外觀有3大特徵

2018-06-30 07:53

雨區擴大 全台19縣市大雨特報

2018-06-30 14:48

注意！加了這一味 南瓜濃湯更滿分

2018-06-30 11:31

對流旺盛 13縣市大雨特報

2018-06-30 14:02

台電二度招考700多人 福利獎金優 怕高的別來

2018-06-29 19:59

金門人全部動起來！家樂福開幕擠爆 烤雞5分鐘搶光

2018-06-30 11:42

中央氣象局：今年估來3~5個颱風 強度偏強

2018-06-29 23:52

1天1班！加航免費巴士送機服務 商務艙還可搭賓士

2018-06-29 21:04

599吃燒肉白飯免費續 乾杯推超值「夏日三部曲」

2018-06-29 20:06

科學家證實 6個防阿茲海默的有效方法

2018-06-30 18:42

中風復健男子想出國安樂死 醫師勸阻治療

2018-06-30 09:33

伯朗咖啡7月分享日來了 這幾天買一送一

2018-06-29 21:45

電玩如食蟻獸 醫：會吃掉時間及大腦能力

2018-06-30 10:35

7月桶裝瓦斯每桶估漲6元 天然氣擬凍漲

2018-06-29 22:37

怪年改？花蓮觀光專列訂票率低

2018-06-30 13:03

國人每年喝下一罐農藥？醫師道歉

2018-06-30 00:25

醫師籲重視 低毒性農藥喝下7天猝死

2018-06-30 00:33

全國首間！眷村民宿在高雄

2018-06-29 23:56

國寶級金剛經 首進書店翻得到

2018-06-30 11:27

桃捷二次招考吸引4080人報名 錄取率僅3.4%

2018-06-30 17:08

指考連3天全台高溫有雨 考生須防曬帶雨具

2018-06-30 16:14

超人氣中華經典醬料！XO醬之名原來是這樣而來的

2018-06-30 09:00

洗版IG靠這杯 奶蓋系列、漸層飲今夏最熱銷

2018-06-29 23:03

會講英文的機場保全薪資上看42K 榮服處搭求職平台

2018-06-30 12:31

巴比倫颱風攪局 長榮航空航班異動

2018-06-30 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top