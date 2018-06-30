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科學家證實 6個防阿茲海默的有效方法

2018-06-30 18:42聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

專家指出，預防失智，智力活動比大腦訓練重要。圖／123RF
專家指出，預防失智，智力活動比大腦訓練重要。圖／123RF
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失智症讓許多人傷心家人失去記憶，如何避免失智症成重要課題，明天即將出的元氣周報傳授您六個經過科學證實能預防失智的方法，請大家先睹為快：  

截至2025年，預估英國將有100萬人罹患失智症，每三分鐘就有一人確診。專家希望知道更多失智早期的跡象，並及早阻止其惡化。

愛丁堡老齡問題精神病學Craig Ritchie教授說，「在接下來十年內，我們將獲得愈來愈多證據，說明人們可以採取某些措施，預防阿茲海默症與其他失智症。」

研究目標希望未來能針對個人，明確告訴他「你有百分之幾的失智風險，但可以做哪些事來預防。」

那麼，到目前為止，科學證明能預防失智的方法有哪些？

1.不斷嘗試新的活動刺激，而不是一直玩數獨

你該進行的是大腦刺激，而不是大腦訓練，這對於預防認知退化至關重要。「現在的證據是，智力活動比大腦訓練重要。」Ritchie教授說，前者的關鍵在社交互動，與朋友聊天、進行社交活動，或處在工作環境中，比其他事情更能讓大腦更靈光。

Ritchie說他經常被問到：「我做了很多填字遊戲和數獨，是否能讓我遠離失智？」但目前的證據顯示，不斷迎接新的興趣和智力挑戰，比一輩子都在做同一件事情來得重要。「所以，如果你一輩子都在玩數獨，那麼去學個鋼琴，對你的認知健康會比一直玩數獨更有幫助。」

2.更多的認知儲備，能遠離失智

認知儲備（cognitive reserve）指的是你這輩子為維持大腦健康所做的心理行為。劍橋大學公共衛生醫學教授Carol Brayne說，「高認知儲備包含了高等教育、複雜的終身職業和高齡社會參與。」擁有這些因素愈多，當認知發展障礙出現時，大腦所受的保護愈多，也就更不容易演變為失智症。

就職業來說，律師、社會工作者、老師、醫師等擁有最多的認知儲備保護；機械操作員和勞動者則相對少。

3.低劑量阿斯匹靈，保護心血管，預防失智

一些觀察性研究認為，長期服用阿斯匹靈與降低阿茲海默症風險相關。瑞典一項研究發現，為預防心臟病而服用低劑量阿斯匹靈的70多歲女性，5年後的記憶力和認知功能優於未服用者。

而現在，有一項大型研究將明確連結阿斯匹靈與大腦的關係。研究人員讓15000名志願者服用低劑量阿斯匹靈或安慰劑長達七年。主導研究的牛津大學研究人員說，阿斯匹靈的作用是抗凝血，以降低中風和心臟病風險，而這兩個因素對認知功能有關鍵性影響。研究預計在今年結束，屆時將對受試者進行認知測試，以明確得知阿斯匹靈與預防失智間的關係。

不妨與你的醫師討論，是否有必要服用。

4.適量魚油，減緩認知功能衰退

上述研究也考量到魚油攝取，特別是那些含有ω-3s ── 一種身體無法生產的必需脂肪酸──對認知功能的影響。2014年發表的一項研究，發現ω-3脂肪酸有助於減緩阿茲海默患者的認知功能衰退，但目前還沒有研究證實這項聯繫。

5.想要大腦管用，先善待心臟

導致心臟病和中風發作的過程，在某種程度上與阿茲海默症的進程類似。有很多間接證據表明，減少心血管風險因素，可避免未來認知問題發生。

Brayne教授指出，阿茲海默症的七個主要風險因素包括：中年期高血壓和肥胖、糖尿病、吸菸、運動量少、教育程度低和終生抑鬱，其中有五項與心臟病風險有關。這意味對心臟有利的生活方式，也同樣對認知功能有利。

6.適量飲酒、地中海飲食，運動非常重要

不久前，科學家剛發布一項研究，發現每周喝1至3杯香檳，有助預防阿茲海默與失智症。他們認為製造香檳的主要葡萄品種---黑皮諾（Pinot Noir）和皮諾莫尼耶(Pinot Meunier)中所含的酚類化合物，具有增加空間記憶、改善認知功能和記憶保持的能力。

雖然香檳研究是在老鼠身上進行，但Ritchie教授表示，大量飲酒無疑會造成大腦傷害，但有證據顯示，少量紅酒對大腦有幫助。

在預防失智的飲食中，多數證據支持地中海飲食，含大量不飽和脂肪酸、魚類、蔬果、穀物和少量紅酒。除了飲食，所有科學家都強調「運動」是非常重要的一環，規律、適度的運動是預防阿茲海默症最重要的因素。

Brayne教授說，你甚至不需要非常努力的運動，只是要試著每天多動一些，從20分鐘的散步到游泳，其中涉及社交的體育活動更有效果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

失智症阿茲海默症心臟病

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