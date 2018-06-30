暑假到墾丁湧現人潮 業者驚：不及全盛時期一半

2018-06-30 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



今天是暑假第1個周末，南台灣度假勝地屏東墾丁湧現久違的度假人潮，受陸客、國旅市場萎縮和年改將上路的影響，旅宿業者暑假紛紛祭出七至九折的優惠，墾丁核心區飯店、民宿七月住房率平均七成，但區外平均三成；墾丁旅宿業者慨嘆，暑假一房難求的榮景成了回憶，現在得靠優惠拉抬住房率。

墾丁近兩年遊客大幅下跌，在陸客持續急凍外，國內旅遊也明顯衰退，交通部觀光局上月推出「振興南台灣旅遊」補助方案，墾丁旅宿業者認為限制條件太多，提振效果有限，官方日前再宣布加碼從6月底延長到7月中，但7月逢暑假旺季，旅宿業者不願配合殺很大的「住一晚、送一晚」，紛紛祭出程度不等的折扣優惠。

墾丁核心區的五星飯店、一般飯店和民宿，去年暑假尚未祭出折扣優惠，訂房率又較前年暑假下滑，今年春節連假、清明連假住房率都不如預期；陳姓飯店業者說，交通部的振興旅遊方案效果有限，同業在今年暑假紛紛推出七至九折不等優惠，訂房率才和去年相當，現在消費者都會比較，沒有優惠馬上換，和4年前沒有優惠都一房難求的盛況不可同日而語。

在旅宿業祭出優惠激勵下，墾丁核心區的夏都、福華、凱撒3家五星飯店，7月訂房率約七成，8月約六成，假日均滿房，業者半開玩笑說：「都打到快『骨折』了，還是較去年暑假下滑約一成 」；剛開幕中小型的承億文旅旅店，暑假住房率也有六成；區外旅宿店訂房率則從二至五成不等，業者直言，大環境不好，民宿還是一家一家蓋，供過於求的結果就是如此。

今天是暑假第1個周末，墾丁南灣、白砂、船帆石等遊憩沙灘午後出現久違的人潮，南灣水上摩托車教練吳俊明指著插滿陽傘的沙灘說：「過去全盛時期的暑假，沙灘幾乎被傘海淹沒，附近道路全塞車，今天還不到過去的一半呢，真得有天壤之別！」；恆春警方說，暑假首日過部分路段會塞車，今天全線暢通，未安排交通管制措施。