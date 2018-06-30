5倍價購寶特瓶做環保袋 助回收者兼做環保

2018-06-30 17:52 中央社 台北30日電



寶特瓶是生活中常見的回收物，在回收者眼中更是重要生財工具，有民間團體計劃用5倍價向回收者直購寶特瓶，再將寶特瓶轉做成二合一環保袋，幫助回收者也兼做環保。

台灣每年產出的寶特瓶數量居高不下，成為生活中常見的回收物。在社會上，也有許多回收者必須靠回收寶特瓶及廢棄物換取金錢度日。為了喚起社會大眾對於環境保護及回收者的關注，FNG世代設計團隊提出回收者友善收購募資計畫，擬建立新的回收體系，透過社會企業模式改善回收者生活。

FNG世代設計創辦人蔡蔡告訴中央社記者，根據他們統計，回收者將寶特瓶售予大型回收商，一公斤約新台幣3至5元，市價非常低，若回收者來源穩定，平均每天可獲得100元收入。

因此，蔡蔡指出，回收者友善收購募資計畫將不透過大型回收業者，直接以5倍價格向回收者收購寶特瓶，讓回收者每天可有250元至500元不等的收入，滿足許多回收者一天所需花費。

收購來的寶特瓶則將運用技術製成寶特瓶抽紗織布，並製成二合一「寶特袋」，供民眾購買並重複使用。

談到為什麼有這樣的回收友善計畫，蔡蔡回憶，他曾在臉書社團上看到一篇為一名因脊椎壓迫到心臟的女孩集氣的貼文，透過貼文，他發現女孩很會畫畫，且畫作充滿正能量，他便幫女孩用畫作設計成包包，再將賣出的包包收入作為女孩的醫療費用。

這樣的善心舉動不僅獲得許多網友的迴響，女孩在手術成功後，也將自己的畫作製成紅包袋，再將賣出紅包袋的收入捐給重大疾病協會。「這是一個善念的循環。」蔡蔡指出，這件事讓他發現做這些事情很有意義，因此覺得自己可以做得更多，便提出這樣的集資計畫。

蔡蔡表示，此計畫前端的原料由人生百味及老人關懷協會負責與回收者溝通，再將回收者資料建立存檔，未來就可直接與回收者收購寶特瓶，但他也坦言，一般回收者一開始因不相信他們，因此與回收者溝通就花了超過半年的時間才取得信任。

目前集資計畫已經達標，蔡蔡表示，產品已經在製作布料階段，9月就能將寶特袋出貨，台灣社會有許多回收者被污名化，希望透過這個計畫能讓更多人關心回收者的議題。