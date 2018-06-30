親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

行李超重嗆地勤 自稱公務員女子委屈訴：我中度肢障

德州撲克積分賽台中登場 10月將選出國手參加亞洲盃

2018-06-30 16:57經濟日報 記者宋健生╱即時報導

由台灣華人德州撲克競技協會主辦的德州撲克全國積分賽，今（30）日在台中分會舉行最後初賽，明天進入決賽，賽事列入GPIC國際積分，吸引全台350餘名撲克高手前來競技。

台灣華人德州撲克競技協會秘書長戴興雄表示，優勝者將可參加7月13日在新莊舉行的第四屆「台灣百萬大賽」，與來自日本、中國、香港、新加坡、菲律賓等國選手競技，保證總獎值達100萬元。

而最受矚目的國際賽事，是每年7月在美國舉行的世界撲克系列賽（WSOP）決賽，最後優勝者可獨得新台幣2.4億元獎金。

德州撲克牌（Texas holdem），是世界上最流行的公牌撲克衍生遊戲，也是國際撲克比賽的正式競賽項目之一，在眾多牌技競技中、名號響亮。

德州撲克緣起於1970年，美國德州的拉斯維加斯舉辦了第一屆「世界撲克大賽」，往後更年年在德州舉辦，吸引世界各國撲克高手角逐獎金；1977年起，開始有電視轉播賽事，更讓「德州撲克」競技風潮、推向世界每個角落。

戴興雄指出，台灣人的數理能力世界知名，台灣選手的德州撲克牌技，近幾年也屢屢在國際大賽中大放異彩。但選手以往單打獨鬥、國際拚戰，很辛苦；奪獎選手也希望有更多年輕玩家新血加入，參與合法賽事，鍛鍊牌技，甚至走向國際。

台灣華人德州撲克競技協會係於2015年通過內政部立案，並獲教育體育署認可為運動競技項目，目前協會在台北、新北、中壢、新竹、台中及高雄等縣市設有分會，會員數超過5,000人，成為國內最大的撲克社團。

戴興雄表示，協會剛於6月中成立新北分會，舉辦國際性賽事「日本AJPC亞洲巡迴賽」台灣站的賽事，吸引來自九個國家、將近500名國內外選手來台參賽，教育部體育署更實際支持，同意列名指導單位。

目前，如火如荼在各分會舉行的競技，積分與名次也列為中華代表隊選拔的依據，預計將選出六位隊員、代表國家參加今年10月在泰國曼谷舉行的「亞洲國家盃競技撲克團隊賽」。

戴興雄說，這項賽事已獲國際體育總會及國際奧委會認可與支持，台灣選手透過撲克運動競技賽事、進運奧運、指日可待。

新成立的台灣華人德州撲克協會台中分會，位於台中市北屯太原路三段上，可容納15張德撲牌桌，寬敞舒適。現場最吸睛的，莫過酷炫的LED呼吸「決賽主桌」，和符合人體工學的電競椅，讓Final Table玩家倍感禮遇、也增添賽事可看性。

新成立的台灣華人德州撲克協會台中分會，可容納15張德撲牌桌，現場最吸睛的，莫過酷...
新成立的台灣華人德州撲克協會台中分會，可容納15張德撲牌桌，現場最吸睛的，莫過酷炫的LED呼吸「決賽主桌」，和符合人體工學的電競椅，讓Final Table玩家倍感禮遇、也增添賽事可看性。記者宋健生／攝影
分享
由台灣華人德州撲克競技協會主辦的德州撲克全國積分賽，今日在台中分會舉行最後初賽，...
由台灣華人德州撲克競技協會主辦的德州撲克全國積分賽，今日在台中分會舉行最後初賽，明天進入決賽，賽事列入GPIC國際積分，吸引全台350餘名撲克高手前來競技。記者宋健生／攝影
分享

體育教育部拉斯維加斯

相關新聞

指考連3天全台高溫有雨 考生須防曬帶雨具

2018-06-30 16:14

颱風發威！長榮取消台北—沖繩航班、華航延期

2018-06-30 16:13

中國附醫爆洗腎機接錯管 院方聲明承認

2018-06-30 15:47

花蓮準備好了！台北直達花蓮普悠瑪號今出發

2018-06-30 15:11

大雨後海水水質易惡化 環署提醒勿戲水

2018-06-30 14:48

雨區擴大 全台19縣市大雨特報

2018-06-30 14:48

對流旺盛 13縣市大雨特報

2018-06-30 14:02

海外網購注意！ 低價進口包裹 9月21日起推實名制

2018-06-30 13:40

手機拍照方便 網路檢舉交通違規倍數成長

2018-06-30 13:32

境外包機獎助救觀光 觀光局：行之有年

2018-06-30 13:31

豔陽高照台北悶熱 留意午後雷陣雨

2018-06-30 13:20

官員：進口包裹實名認證 不怕個資外洩

2018-06-30 13:05

怪年改？花蓮觀光專列訂票率低

2018-06-30 13:03

要讓旅客慕名而來 業者：改善旅遊品質才重要

2018-06-30 13:03

搶救中南部觀光 外國包機來台獎助加碼

2018-06-30 13:01

影／「一顆凡心動善念 」 全台56處共捐萬袋血

2018-06-30 12:06

不一樣的暑假開場 捐血中心拚庫存量提升至12天

2018-06-30 12:03

金門人全部動起來！家樂福開幕擠爆 烤雞5分鐘搶光

2018-06-30 11:42

赴馬爾地夫染登革熱 第16例境外移入個案

2018-06-30 11:34

明天截止！捷運中正紀念堂站玩遊戲 免費換冰棒

2018-06-30 11:33

注意！加了這一味 南瓜濃湯更滿分

2018-06-30 11:31

太平山賞日出雲海 暑假凌晨4時就開園

2018-06-30 10:59

國史館：上半年195萬頁檔案上網 免費查閱

2018-06-30 10:59

電玩如食蟻獸 醫：會吃掉時間及大腦能力

2018-06-30 10:35

外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

2018-06-30 10:30

中南部觀光慘 外國包機來台獎助砸錢加碼

2018-06-30 10:29

中風復健男子想出國安樂死 醫師勸阻治療

2018-06-30 09:33

晴到多雲午後有雨 大台北高溫上看36度

2018-06-30 09:13

省電達人秘訣！一家三口用電量 每期只要400元

2018-06-30 09:06

Nomad Festival Taiwan 遊牧森林音樂祭 結合品牌跨界組聚落

2018-06-30 09:00

超人氣中華經典醬料！XO醬之名原來是這樣而來的

2018-06-30 09:00

吳德榮：巴比侖颱風北走 西半部有局部雷陣雨

2018-06-30 08:07

正宗拉拉山水蜜桃這樣挑 外觀有3大特徵

2018-06-30 07:53

出國旅伴要慎選！ 碰上5種顧人怨類型「太掃興」

2018-06-30 07:30

獨／國內參展屢被打槍 阿嬤貼布畫「拼」上國際舞台

2018-06-30 03:05

見證台灣牛肉麵的誕生 張拓蕪用友情熬煮獨門牛肉麵

2018-06-30 02:08

醫師籲重視 低毒性農藥喝下7天猝死

2018-06-30 00:33

國人每年喝下一罐農藥？醫師道歉

2018-06-30 00:25

陳建仁：2027農藥減半政策不變

2018-06-30 00:22
看更多

熱門文章

30年來最冷的暑假！墾丁業者這樣自救

2018-06-30 09:27

他遊日遭索服務費 PO文引網友們回應「我也遇過」

2018-06-29 20:33

別罵地勤了！搭廉航前需知道的「行李託運規定」

2018-06-29 22:40

花蓮準備好了！台北直達花蓮普悠瑪號今出發

2018-06-30 15:11

見證台灣牛肉麵的誕生 張拓蕪用友情熬煮獨門牛肉麵

2018-06-30 02:08

中國附醫爆洗腎機接錯管 院方聲明承認

2018-06-30 15:47

颱風發威！長榮取消台北—沖繩航班、華航延期

2018-06-30 16:13

出國旅伴要慎選！ 碰上5種顧人怨類型「太掃興」

2018-06-30 07:30

中南部觀光慘 外國包機來台獎助砸錢加碼

2018-06-30 10:29

外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

2018-06-30 10:30

海外網購注意！ 低價進口包裹 9月21日起推實名制

2018-06-30 13:40

吳德榮：巴比侖颱風北走 西半部有局部雷陣雨

2018-06-30 08:07

獨／國內參展屢被打槍 阿嬤貼布畫「拼」上國際舞台

2018-06-30 03:05

省電達人秘訣！一家三口用電量 每期只要400元

2018-06-30 09:06

省電達人教節電 每期可省500元

2018-06-29 22:54

正宗拉拉山水蜜桃這樣挑 外觀有3大特徵

2018-06-30 07:53

雨區擴大 全台19縣市大雨特報

2018-06-30 14:48

十多萬勞工被高薪低報 勞保局揪出違法企業

2018-06-29 19:32

對流旺盛 13縣市大雨特報

2018-06-30 14:02

台電二度招考700多人 福利獎金優 怕高的別來

2018-06-29 19:59

注意！加了這一味 南瓜濃湯更滿分

2018-06-30 11:31

中央氣象局：今年估來3~5個颱風 強度偏強

2018-06-29 23:52

金門人全部動起來！家樂福開幕擠爆 烤雞5分鐘搶光

2018-06-30 11:42

1天1班！加航免費巴士送機服務 商務艙還可搭賓士

2018-06-29 21:04

599吃燒肉白飯免費續 乾杯推超值「夏日三部曲」

2018-06-29 20:06

中風復健男子想出國安樂死 醫師勸阻治療

2018-06-30 09:33

伯朗咖啡7月分享日來了 這幾天買一送一

2018-06-29 21:45

電玩如食蟻獸 醫：會吃掉時間及大腦能力

2018-06-30 10:35

7月桶裝瓦斯每桶估漲6元 天然氣擬凍漲

2018-06-29 22:37

怪年改？花蓮觀光專列訂票率低

2018-06-30 13:03

國人每年喝下一罐農藥？醫師道歉

2018-06-30 00:25

醫師籲重視 低毒性農藥喝下7天猝死

2018-06-30 00:33

全國首間！眷村民宿在高雄

2018-06-29 23:56

國寶級金剛經 首進書店翻得到

2018-06-30 11:27

超人氣中華經典醬料！XO醬之名原來是這樣而來的

2018-06-30 09:00

洗版IG靠這杯 奶蓋系列、漸層飲今夏最熱銷

2018-06-29 23:03

指考連3天全台高溫有雨 考生須防曬帶雨具

2018-06-30 16:14

桃捷二次招考吸引4080人報名 錄取率僅3.4%

2018-06-30 17:08

會講英文的機場保全薪資上看42K 榮服處搭求職平台

2018-06-30 12:31

麥當勞大徵才 襄理起薪36K起跳

2018-06-29 19:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top