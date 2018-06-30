德州撲克積分賽台中登場 10月將選出國手參加亞洲盃

2018-06-30 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



由台灣華人德州撲克競技協會主辦的德州撲克全國積分賽，今（30）日在台中分會舉行最後初賽，明天進入決賽，賽事列入GPIC國際積分，吸引全台350餘名撲克高手前來競技。

台灣華人德州撲克競技協會秘書長戴興雄表示，優勝者將可參加7月13日在新莊舉行的第四屆「台灣百萬大賽」，與來自日本、中國、香港、新加坡、菲律賓等國選手競技，保證總獎值達100萬元。

而最受矚目的國際賽事，是每年7月在美國舉行的世界撲克系列賽（WSOP）決賽，最後優勝者可獨得新台幣2.4億元獎金。

德州撲克牌（Texas holdem），是世界上最流行的公牌撲克衍生遊戲，也是國際撲克比賽的正式競賽項目之一，在眾多牌技競技中、名號響亮。

德州撲克緣起於1970年，美國德州的拉斯維加斯舉辦了第一屆「世界撲克大賽」，往後更年年在德州舉辦，吸引世界各國撲克高手角逐獎金；1977年起，開始有電視轉播賽事，更讓「德州撲克」競技風潮、推向世界每個角落。

戴興雄指出，台灣人的數理能力世界知名，台灣選手的德州撲克牌技，近幾年也屢屢在國際大賽中大放異彩。但選手以往單打獨鬥、國際拚戰，很辛苦；奪獎選手也希望有更多年輕玩家新血加入，參與合法賽事，鍛鍊牌技，甚至走向國際。

台灣華人德州撲克競技協會係於2015年通過內政部立案，並獲教育體育署認可為運動競技項目，目前協會在台北、新北、中壢、新竹、台中及高雄等縣市設有分會，會員數超過5,000人，成為國內最大的撲克社團。

戴興雄表示，協會剛於6月中成立新北分會，舉辦國際性賽事「日本AJPC亞洲巡迴賽」台灣站的賽事，吸引來自九個國家、將近500名國內外選手來台參賽，教育部體育署更實際支持，同意列名指導單位。

目前，如火如荼在各分會舉行的競技，積分與名次也列為中華代表隊選拔的依據，預計將選出六位隊員、代表國家參加今年10月在泰國曼谷舉行的「亞洲國家盃競技撲克團隊賽」。

戴興雄說，這項賽事已獲國際體育總會及國際奧委會認可與支持，台灣選手透過撲克運動競技賽事、進運奧運、指日可待。