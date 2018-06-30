颱風發威！長榮取消台北—沖繩航班、華航延期

2018-06-30 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



第7號颱風巴比侖今天持續往琉球群島方向移動，長榮表示，因受巴比倫颱風影響，明天航班將有異動，台北—沖繩BR112、BR186航班取消；沖繩—台北BR113、BR185航班取消，最新訊息可至長榮航空網站或利用EVA Mobile APP查詢。

華航也發出最新聲明，因受到颱風影響，明天台北往返沖繩間之航班時間延誤，CI120／121／122／123航班將延誤至7月2日，新航班編號為CI3120／3121／3122／3123，旅客可於華航官網查詢航班動態、下載華航APP，及登錄行動簡訊通知，掌握最新航班動態。

虎航表示，受巴比倫颱風路徑及外圍環流影響，明天IT232/IT233/IT2232/IT2233桃園—沖繩那霸往返航班取消，IT288/IT289高雄—沖繩那霸往返航班取消，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，請隨時注意網站，以取得最新航班消息，各航班最新離到時間，仍以機場公布為準。