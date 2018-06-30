花蓮準備好了！台北直達花蓮普悠瑪號今出發

2018-06-30 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



觀光列車「洄瀾之心」今天首航，從台北出發直達花蓮，花蓮火車站一早人潮絡繹不絕，花蓮縣政府也安排一系列原住民舞蹈表演，迎接下車旅客。另，暑假今天開始，鯉魚潭水舞表演今晚將為花蓮夏天劃開序幕，縣政府觀光處長彭偉族今早直呼：「夏天來了，花蓮也準備好了！」

「洄瀾之心」為一列普悠瑪火車，由花蓮怡園渡假村向鐵路局標下，每天早上8點57分，從台北出發直達花蓮，下午5點30分折返台北，標租一年，明年6月底停駛。怡園渡假村總經理陳義豐表示，「洄瀾之星」將解決民眾到花蓮玩，卻買不到火車票的問題，只要透過旅行社、花蓮在地合法飯店、民宿業者，購買住宿加車票的「洄瀾之心套餐」，就可以暢遊花蓮，且不受台鐵東部幹線假日不賣團體票、台鐵車票14天內須預訂等限制。

「洄瀾之心」普悠瑪觀光列車與眾不同，在車上，將提供花蓮在地伴手禮試吃，也播放原住民音樂，針對花蓮旅遊全程解說，而火車上的便當，也是用在地原住民風味食材製作。

但花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠指出，目前花蓮各大飯店、民宿訂房率在7月暑假僅5成，8月僅3成，與去年相比，整整少了3成。對此，花蓮縣觀光處長彭偉族表示，兩岸局勢造成陸客減少，加上年金改革影響，是花蓮觀光業兩大隱憂，盼「洄瀾之星」能再度重振在地觀光。

彭偉族說，今天晚上，鯉魚潭的水舞表演將展開序幕，接下來的7月份，花蓮還有夏日嘉年華、豐年祭等活動，花蓮縣政府與民間觀光業者創造的一連串旅遊行程，加上東大門夜市400個攤位，將熱烈歡迎全國各地鄉親暢遊花蓮。

「洄瀾之心」觀光列車無法單獨購票，須配合訂房套裝行程。另，購買「洄瀾之星套餐」的民眾，只要入住飯店、民宿3天2夜以上，就可以享有「好禮十選一」優惠。