大雨後海水水質易惡化 環署提醒勿戲水

2018-06-30 14:48 中央社 台北30日電



夏季炎熱，許多人喜歡到戶外戲水，環保署提醒，海水水質在一般天候大多為優良等級，但在大雨、颱風過後水質易迅速惡化，大腸桿菌群可能增加數百倍，提醒民眾注意。

今年夏天高溫炎熱，前往海灘戲水消暑的人潮不斷，為了維護環境品質及民眾戲水健康，行政院環境保護署日前辦理今年第一次海灘水質監測，除了高雄旗津因風浪過大、無法進行採樣作業外，包含宜蘭外澳、新北市福隆、新金山、苗栗通霄、高雄西子灣、屏東墾丁跳石（南灣休憩區海岸）及澎湖觀音亭等7處海灘，監測水質均為優良等級。

環保署指出，海灘水質在一般天候多屬優良等級，但水質容易受降雨影響，在大雨沖刷後海灘水質可能迅速惡化，大腸桿菌群可增加數百倍，腸球菌群則可增加數十倍，讓水質變為「不宜親水活動」等級。

環保署表示，水質惡化後，通常需3天左右才會回復正常，呼籲民眾應避免降雨期間、大豪雨或颱風過後3天內前往海灘戲水，以維護健康。

環保署說，目前海灘水質共分「優良」、「普通」、「不宜親水活動」3個等級，後續將於8、9月初公布更新海灘水質結果，監測結果都會函知各海水浴場經營管理單位、主管機關及所在地環保機關，要求張貼水質監測結果，並提醒民眾注意水質狀況。