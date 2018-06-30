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睽違一年多再捐血 蔣萬安讚護士技術好

2018-06-30 14:24聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

蔣萬安今天現身捐血活動台北主場，他呼籲，為避免暑假期間颱風意外發生時無血可用，希...
蔣萬安今天現身捐血活動台北主場，他呼籲，為避免暑假期間颱風意外發生時無血可用，希望民眾捐血不分四季，養成定期捐血習慣。記者陳婕翎／攝影
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為提前解決暑假可能面臨的血荒問題，台灣血液基金會今發起萬袋捐血活動，國民黨立委蔣萬安也捲起袖子帶頭捐血。長期有捐血習慣的他說，因為之前太忙碌，已經將近一年多沒捐血，他也大讚協助抽血的護士技術好，十分驚艷，捐血扎針可以這麼沒感覺。

台灣血液基金會與立委王金平、救國團、義勇消防聯和總會、消防發展基金會、人壽保險文教基金會今天共同發起「萬袋熱血展愛心｣活動，全國共有各縣市將有56個地點同時舉辦捐血活動。出席活動的國民黨立委江啟臣笑稱，捐血車應該多來立院，立委要打架前必須先捐血，冷卻激動情緒。

蔣萬安也現身捐血活動台北主場，他說，以前習慣在松山區的長春捐血室捐血，但當上立委後生活變忙碌，捐血次數越變越少，距離上一次捐血已是一年多前的事了，他也呼籲，為避免暑假期間颱風意外發生時無血可用，希望民眾捐血不分四季，養成定期捐血習慣。

蔣萬安在捐血車上捐血時，大讚這次協助抽血的護士技術好，媒體馬上詢問過去在捐血時，是否曾有被針扎得很痛的經驗，他回答表示，沒有被扎得很痛過，但多少會有點不適，這次真的完全沒有疼痛感，驚艷捐血可以這麼沒感覺。

被問及同黨籍新北市長參選人侯友宜的文大宿舍爭議時，蔣萬安僅說，他相信侯友宜也尊重台北市府認定的相關結果，外界不需在選舉時才又拿出來說嘴。

長期有捐血習慣的蔣萬安說，因為之前太忙碌，已經將近一年多沒捐血，大讚協助抽血的護...
長期有捐血習慣的蔣萬安說，因為之前太忙碌，已經將近一年多沒捐血，大讚協助抽血的護士技術好，十分驚艷捐血可以這麼沒感覺。記者陳婕翎／攝影
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捐血蔣萬安

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