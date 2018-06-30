官員：進口包裹實名認證 不怕個資外洩

2018-06-30 13:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐碧華 ／台北報導



財政部關稅署官員表示，「實名認證反而不怕個資洩露。」實名制的確要求完整的提供個人資料，但只提供給政府，對報關業者等，其實只提供手機號碼。

官員說，9月21日起，有國外快遞包裹要委託送到國內的民眾，先需下載安裝「EZ WAY易利委」實名認證App，查填個人真實身分資料，完成後，只要填寫手機號碼給快遞業者合作的報關業者即可，透過手機號碼會帶出個資，但報關業者看不到委託人的個資。官員表示，進口貨品通關都要附報關委任書，以個人來說，上面會有姓名、身分證正反影本等資料； 經實名認證後，只要給手機號碼即可。

「海關常接獲抱怨，認為不過寄個包裹，個資全都露。」官員說，因為從網購、快遞、報關，都可能看到委託人的個資，甚至在不同的網站購物，又有一串不同流程的人會看到，洩露個資的風險很大。

於是有民眾不想提供個資，有些與快遞合作的報關業者也接受。官員說，「那是業者偷巧」，因為快遞包裹量大，需要快速通關，海關對5萬元以下的「低價」快遞包裹採簡易通關，免逐筆隨附報關委任書，相關資料由報關行留存備查，省去填表功夫。若被抽檢到，才要求提供該包裹委託人資料。所以報關業者被抽檢到時，才會追著委託人要資料。

官員說，這會出現治安漏洞，一旦抽檢到夾帶毒品的包裹，就追查不到人，實名制可以解決這個問題。