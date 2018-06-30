海外網購注意！ 低價進口包裹 9月21日起推實名制

2018-06-30 13:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐碧華 ／台北報導



9月21日起，海外網購以低價快遞進口包裹的民眾，先需完成實名認證，之後只要填寫手機號碼給快遞業者合作的報關業者即可，透過手機號碼會帶出個資。 記者陳易辰／攝影 分享 facebook

針對5萬元以下的低價快遞進口包裹，海關預定9月21日起施行「實名制」，民眾要自海外網購，需先在實名認證App查填個人真實身分資料。財政部關稅署官員表示，沒有實名認證的快遞包裹，一律提高抽驗比率。

未實名認證恐列黑名單

實名制即日起展開測試。被抽驗到、又未實名認證者，七天內要補報關委任書，若補報不及，報關業者受罰，委託人則列黑名單（異常名單），未來進口包裹都要「全查」。官員說：「一旦被列入黑名單，恐怕沒有報關業者敢收單，就很難自海外網購了」。

實名制實施後，必須有明顯的差別待遇，官員說，對未經實名認證的包裹，「會提高抽驗比率，因為委託人連基本個資都不肯透露，比較可能有問題、屬高風險」，相對的，有經實名認證的包裹，抽驗比率會降得很低。

提不出報關委任單 1包裹罰6000元

一旦被抽驗到，未經實名認證者，官員說，海關會要求報關業者在七天內提出報關委任單，要提出委託人資料，包括姓名、身字證字號等，若未提，一個包裹罰業者6000元，「這類包裹一進就是一大批，有可能一批進口，業者被罰數千萬元」。

即便報關業者提得出報關委任單，其間的成本也不低，官員說，包括要追委託人資料、要傳真、要保存紙本五年，因此，「以後，未經實名認證的低價快遞包裹，會被收很高的運費」。

除了運費較高之外，官員說，如果報關業者追不到委託人補報資料，委託人就被列為黑名單，下次進口的包裹一律抽檢，每件都檢查；「報關業者應該不敢受理黑名單上的人所委託的包裹，換句話說，民眾就不易再跨境網購了」。