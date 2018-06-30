怪年改？花蓮觀光專列訂票率低

2018-06-30 13:03 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ／台北報導



普悠瑪彩繪觀光專列「洄瀾之心」今上午首航，從台北開往花蓮。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

花蓮火車一票難求，影響民眾旅遊意願。旅宿業者為自救觀光，首度向台鐵承租普悠瑪彩繪觀光專列「洄瀾之心」，今天上午首航，僅住宿花蓮的旅客可訂票。但承租業者感嘆大環境不好，年改又將上路，目前7、8月暑假旅遊旺季，平均訂票率約六成，專列1年租金高達1億2000萬元，「能打平就阿彌陀佛了」。

洄瀾之心專列原定今年2月10日首航，碰上花蓮強震延至今天，未來每天上午8時57分從台北發車後直達花蓮，下午5時30分從花蓮回台北，民眾須透過旅行社、花蓮飯店民宿業者，才能購買住宿加車票，避免跟返鄉民眾搶車票。

洄瀾之心專列由花蓮縣旅館商業同業公會理事長、怡園渡假村總經理陳義豐承租，他說，專列座位總數372個，今天首航載客率百分之百全坐滿；之後也有銀行員工旅遊大型訂票，但7、8月目前整體訂票率僅約六成，盼未來漸入佳境，不過也已做好虧損的心理準備。

陳義豐說，花蓮觀光已逐漸擺脫地震陰霾，沒想到現在卻受大環境不佳、年改等影響。據公會統計，花蓮旅館民宿7月整體訂房率僅4、5成，過去都超過7成，可見觀光還沒完全回溫。

立委蕭美琴出席首航儀式表示，專列最重要是分流遊客與返鄉民眾，透過結合住宿套裝行程，讓旅客到花蓮不只是一日遊。觀光局主秘林坤源認為，專列將改變花蓮旅遊方式，改善觀光。花蓮火車票難搶，常有民眾發現好不容易買到票，上車卻空蕩蕩。台鐵表示，這跟配票系統有關係，沒辦法分段湊票，主要發生在假日熱門時段，今年會改善系統，讓配票更靈活。