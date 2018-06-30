搶救中南部觀光 外國包機來台獎助加碼

2018-06-30 13:01 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ╱台北報導



搶救中南部觀光市場，觀光局擬加碼外國包機來台獎助金額。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中南部觀光持續告急，依風景遊憩區遊客數統計，高雄去年較前年減少110萬人次，南投下滑超過120萬人次，屏東最慘，重挫近150萬人次。交通部觀光局上月才剛祭出振興南台灣旅遊4000萬元補助，結果執行率不佳延長半個月；近期又擬調高境外包機來台獎助金額，盼吸引外國旅客到中南部觀光。

據了解，「交通部觀光局推動境外包機旅客來台獎助要點」正規畫加碼獎助，包機從桃園、松山以外機場進出，以每來回架次申請，韓國地區獎助金額擬從750萬韓元（約台幣20萬元）提高到850萬韓元（約台幣23萬元）；日港澳陸及菲律賓以外地區，獎助金從5000美元（約台幣15萬），大幅提高到8000美元（約台幣24萬元），其他地區暫不調整。

這項草案尚待交通部核定，補助對象是包機的旅行社或航空公司。

此次未將桃園、松山機場進出包機納入獎助，主要就是希望透過提高獎助，把外國旅客帶到中南部。觀光局統計，去年總計獎助126架次、較前年成長44.8%，旅客共1萬9840人次、成長52.6%。

觀光局表示，希望業者將不定期包機，「養」成定期包機甚至定期航線。最顯著例子是香港快運的香港往返花蓮航線，前年底開始從不定期包機變成定期包機，目前天天各往返一班。

有官員指出，這種不定期包機獎助，一開始都是在沒有客源的情況下進行，畢竟虧本生意沒人要做，只好先利用獎助吸引航空公司、旅行業者幫忙攬客。一旦承攬到穩定客源，業者可能就會開始思考轉成定期航班，不過他也坦言，要培養多久「很難說」。

這位官員也說，雖然不定期包機轉變定期包機或航線後，將不能申請獎助，但對航空公司來說，不定期包機須臨時調度更多人力，包括地勤、空服與檢修人員等，還要特別與機場協調起降時間，成本可能反而較高。

觀光局規定，申請獎助的包機旅客數不得少於100人，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，現行日韓港澳以外地區，包機進出桃園、松山以外機場可獲5000美元（約台幣15萬元）計算，每人平均獎助1500元台幣；但這些外國旅客來台，一人可能消費2至3萬元台幣，等於有20倍乘數效應。

黃正聰說，補助國旅，會導致北部旅客跑到南部，就算南部旅客因此增加，也只是挖東牆補西牆，但包機獎助若能吸引原要到其他國家的外國旅客訪台，是額外產值。