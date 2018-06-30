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影╱鳳梨農怒：農產要低價就選民進黨

不一樣的暑假開場 捐血中心拚庫存量提升至12天

2018-06-30 12:03聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

暑假開始了，想要為今年暑假做一個不一樣的開場，捲起袖子捐出熱血是個好方法。台灣血液基金會公關處處長黎蕾說，因暑假常鬧血荒，所以今天發起「萬袋捐血活動」，除連江縣外，全台各地有60個捐血處出動，希望血液庫存量能增至12天，以備不時之需。

為何暑假的到來與血荒有關，黎蕾解釋，學校長假後，校園捐血車這個血液來源等於直接宣布中斷兩個月，許多民眾也會選在暑假出國遊玩，當急需用血的情況出現時，無法立即捐血；醫院方面，有些民眾會選擇在長假時動大手術等因素，造成相對血液量需求增加。

一般而言，血液安全庫存量為7至10天，目前全台5大捐血中心庫存量分別：台北血液庫存量6.8天、新竹4.1天、台中7天、台南8.9天、高雄9.1天，全台血液庫存量平均數為7.2天。依血型分類則A型6.9天、B型7.5天、O型7.1天、AB型7.2天。黎蕾表示，新竹庫存量偏低可能是因適逢周末，提前將血袋餵飽各家醫院血庫。

黎蕾說，目前全台血量穩定，但為提前解決暑假可能面臨的血荒問題，所以希望透過今天的捐血活動讓庫存量增至12天。她也提及，因台灣1天用掉6800袋血，所以即便真的達成一日收集萬袋捐血任務，也只能增加約1.5天庫存量，因此還是呼籲民眾呼朋引伴一起來捐血，養成定期捐血習慣。

暑假常鬧血荒，台灣血液基金會今發起「萬袋捐血活動」，除連江縣外，全台各地有60個...
暑假常鬧血荒，台灣血液基金會今發起「萬袋捐血活動」，除連江縣外，全台各地有60個捐血處出動，希望庫存量能增至12天。記者陳婕翎／攝影
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捐血中心血荒血液基金會

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