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金門人全部動起來！家樂福開幕擠爆 烤雞5分鐘搶光

2018-06-30 11:42聯合報 記者陳立儀╱即時報導

家樂福第一家離島量販金門店今天（6/30）正式開幕，台灣家樂福總經理王俊超親自主持剪綵儀式，法國大使紀博偉及金門在地長官也到場共襄盛舉。當地鄉親為了搶限量200個百元福袋，最早不到7點就到場排隊；早上10點30分開幕時間一到，大批人潮湧入，一樓生鮮、蔬果、熟食區立刻塞爆，架上50隻烤雞5分鐘就被搶空，舉凡高麗菜、水果、肉品、衛生紙、收納櫃...都是在地鄉親掃購的目標。

家樂福表示，金門店為了迎接開幕促銷，乾貨已備妥5-7天備貨量、烘焙麵團4天份、熟食3天份、生鮮架上全部擺滿，光是烤雞料就有2,000多隻，整體備貨量約是平日一倍。

家樂福金門店開幕促銷期間祭出智利富士蘋果一顆10元、奇異果一顆9元；現場共有約300顆大西瓜，每顆重約40斤、運費就約200元，家樂福一顆賣299元。另外還有台北一個約40元的大菠蘿麵包，今天現場2入特價26元。

當地民眾表示，金門烘焙、烤雞等熟食選擇少，收納箱、收納櫃等因為體積大、運費成本高，市面上也較貴，烤雞市價就要300元以上，家樂福的價格的確相當划算，有人一次就買了近10個大收納箱、4隻烤雞。

歡慶開幕，家樂福金門店即日起至7月10日推出一系列促銷活動，瘋狂下殺3.2折起，7月2日前限時特賣的ARIEL超濃縮洗衣精＋膠囊組合促銷包原價189元、特價149元，限量1,500組；7月3日至7月6日限時特價的德國雙人牌TWIN Nova 5件式鍋具組原價12,000元、特價3,880元，限量100組；家樂福安心價商品天使紅蝦約2公斤868元；天生好米月之米3公斤原價189元、特價159元；KIRIN午後紅茶1,500ml原價119元、特價79元；Percil全效洗衣露2,920ml原價469元、特價272元。

使用家樂福玉山聯名卡7月10日前於金門店單筆消費滿999元送NINORIVA天空藍折疊雙肩包，LINE Pay限時最高回饋16%，銀聯卡也推出金門店限定8月底前單筆刷卡滿2,000元立減200元，微信支付則有消費滿200人民幣送20元紅包等好康。

全台家樂福今天上午9點至晚上11點也推出會員單筆消費滿2,000元回饋10%現金折價券的限時優惠，最高回饋5,000元，折價劵可在7月1日至7月14日使用，折抵時不限消費金額。

家樂福金門店開幕，現場人山人海、買氣熱絡。記者陳立儀／攝影
家樂福金門店開幕，現場人山人海、買氣熱絡。記者陳立儀／攝影
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家樂福金門店開幕促銷，富士智利蘋果每顆特價10元。記者陳立儀／攝影
家樂福金門店開幕促銷，富士智利蘋果每顆特價10元。記者陳立儀／攝影
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家樂福金門店開幕，現場人山人海、買氣熱絡。記者陳立儀／攝影
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家樂福金門店開幕促銷，奇異果每顆特價9元。記者陳立儀／攝影
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家樂福金門店開幕，現場共有約300顆大西瓜，每顆重約40斤、運費就約200元，家...
家樂福金門店開幕，現場共有約300顆大西瓜，每顆重約40斤、運費就約200元，家樂福一顆賣299元。記者陳立儀／攝影
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家樂福金門店今天（6/30）開幕，開幕前現場就已排滿約4、5百人等著進場搶購。圖...
家樂福金門店今天（6/30）開幕，開幕前現場就已排滿約4、5百人等著進場搶購。圖／家樂福提供
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台北一個約40元的大菠蘿麵包，家樂福金門店今天現場2入特價26元。記者陳立儀／攝...
台北一個約40元的大菠蘿麵包，家樂福金門店今天現場2入特價26元。記者陳立儀／攝影
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家樂福金門店開幕，現場共有約300顆大西瓜，每顆重約40斤、運費就約200元，家...
家樂福金門店開幕，現場共有約300顆大西瓜，每顆重約40斤、運費就約200元，家樂福一顆賣299元。記者陳立儀／攝影
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家樂福金門店的熟食區大受當地鄉親歡迎。記者陳立儀／攝影
家樂福金門店的熟食區大受當地鄉親歡迎。記者陳立儀／攝影
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迎接金門店開幕，家樂福加量備貨，生鮮架上貨品擺滿。記者陳立儀／攝影
迎接金門店開幕，家樂福加量備貨，生鮮架上貨品擺滿。記者陳立儀／攝影
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家樂福金門店開幕，現場人山人海、買氣熱絡。記者陳立儀／攝影
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