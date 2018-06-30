赴馬爾地夫染登革熱 第16例境外移入個案

2018-06-30 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



稽查人員檢查廢棄輪胎有積水情形。圖／高雄市衛生局提供 分享 facebook 高雄市衛生局接獲境外移入登革熱確診個案，是今年第16例境外移入個案。左營區40多歲女性，6月16日至23日至馬爾地夫自助旅遊，6月23日開始出現發燒、肌肉痠痛及胃不適症狀，同日入境機場時因發燒經抽血登革熱NS1快篩陰性，入境後前往壢新醫院桃園國際機場醫療中心就醫，診斷為感冒。返國後因身體不適未去上班，6月25日因發燒再至高雄診所就醫，6月25日 稽查人員進行廢棄冷卻水塔孳檢作業。圖／高雄市衛生局提供 分享 facebook 中央實驗室檢驗結果通知IgG、IgM陰性及PCR陽性，衛生局安排至醫院就醫住院治療，目前已退燒逐漸康復中。

高雄市衛生局經疫調發現，此個案病毒血症期間已停留社區多日，且發病期間因身體不適還曾前往按摩店等公共場所。

為防止境外移入病毒造成社區感染，衛生局長黃志中帶著防疫團隊進行「除斑4號」總動員，以個案居住地周邊400公尺範圍及社區，進行孳生源清除及逐戶衛教等防疫工作，並擴大進行左營區崇實、永清、進學、屏山、尾北、祥和等6里積水地下室、陽性水溝、髒亂空屋空地等列管點，查獲26處陽性點。

黃志中表示，感染登革熱臨床表徵初期有如感冒，易被忽視，民眾若前往東南亞地區回國兩周內，如出現發燒等疑似登革熱症狀，務必立即就醫告知旅遊史，落實自主健康管理，配合在家休息或住院治療，勿到處趴趴走，以免將病毒擴散至人流密集處，造成次波感染。