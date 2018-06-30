明天截止！捷運中正紀念堂站玩遊戲 免費換冰棒

2018-06-30 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



暑假來臨，親子做什麼活動才能既有趣又有教育意義？台北國家兩廳院即日起推出純表演外的系列活動，把整個劇院內外當舞台，從Open House誰來劇院當家、藝術夏令營到各式小遊戲，都驚喜連連。

大小朋友首先可參加「尋找你的不一樣」遊戲，兩廳院指出，只要大家到捷運中正紀念堂站5號出口的節目宣傳牆面空間，在前方手扶梯前的小遊戲中找出至少5 處兩邊圖中不一樣的地方，拍照上傳兩廳院臉書粉絲專頁，並寫下哪幾處不一樣，就可以到戲劇院廣場側「戲台小舖」免費兌換台灣水果原汁原味的「冰公子」冰棒一支。活動至7月1日止。

兩廳院每年最受歡迎的Open House日，今年選定7月1日敞開大門，還加入One Day Pass 新玩法，大小朋友只要買一張Pass，就可參加當日從早上9點到晚上6點的各式劇場、導覽，看劇場物件復活的大演出。

像從早上9點起連演7場的《絲瓜博士神奇實驗室》，敘述在國家戲劇院的神秘實驗室裡，住著聰明絕頂的阿瓜瓜博士，每天製作出限量的發亮絲瓜，卻因劇院物件們復活的力量太強大，干擾到發亮絲瓜的魔法，讓它們都躺在地上不願意發光。該劇將邀請觀眾一起幫助阿瓜瓜博士，讓絲瓜重新發亮。

全日共演出3場的燈光劇場，描述水晶燈、紅毯、蘭花牆、衣車、鏡子、華格納沙發等物件打算稱霸舞台，爭奪舞台主導權的過程中，意外招致黑暗魔王的降臨...到底在劇院復活的這一天，物件們能不能和好，恢復過往的和諧呢？

下午4點起可參加為5 歲以下小朋友設計的《白日夢寶寶音樂會》，會中將戲劇院的故事幻化成音樂，解釋為什麼紅色沙發華格納總憂愁哼歌？他與舞台地板奧勒岡之間有著什麼樣的過去？可愛又有趣。

兩廳院也針對國小學童，規畫3天《劇場實驗室－星際探險隊出發》課程，透過舞台、燈光、技術與音效等各領域專業師資帶領，讓小朋友在參與劇場方式中學習，邊學邊成為獨特劇場空間的創造者。以上詳洽兩廳院官網。

去兩廳院外，親子也不妨到誠品信義店6樓展演廳，看文字藝術家董陽孜最新作品展《金玉良言》。展中共有董陽孜32幅歷年金句，包括4幅全長276公分的大幅作品，氣勢磅礡。董陽孜表示，透過此展，她想帶給社會安定向上的力量，例如「作新民」，意在激勵人們棄舊圖新。