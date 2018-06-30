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注意！加了這一味 南瓜濃湯更滿分

2018-06-30 11:31聯合報 記者何定照╱即時報導

夏日炎炎，吃不下東西，簡單喝個湯，也能顧健康又顧美味。在台推廣「泛亞洲修正地中海飲食」（簡稱PAMMD，中譯「龐德飲食」）的營養師袁毓瑩，結合烘焙料理達人，近日出版《代謝形態龐德食譜全書》（商周出版），將健康飲食法化為入口美食，本日本刊就以最單純的南瓜、菇類和番茄，讓你輕鬆吃出007情報員般的「龐德」好身材。

龐德飲食號稱結合地中海和亞洲飲食，主張大量使用蔬果和天然調味，「南瓜濃湯」就是代表。袁毓瑩指出，南瓜湯金黃香醇，具有維他命A和胡蘿蔔素，是很好的抗氧化食物，有助延緩老化。

袁毓瑩表示，最棒的是，這道料理不用麵粉勾芡也很濃稠，還具濃厚奶香，卻沒有奶油或牛奶，原因是烹調素材的腰果就具奶香，讓人體會真食物的魅力。如果是素食者，不吃洋蔥，可用薑替換；如果怕吃不飽，可搭配沙拉或麵包，馬上變完整一餐。

接下來的百菇濃湯也是百搭料理，袁毓瑩說，素材中用到的鮮香菇、鮑魚菇、珊瑚菇等都各有獨特風味，和腰果混合在一起煮成濃湯，口感意外協調，甚至不須加奶類，也能有天然濃郁香氣。在營養度方面，也符合龐德飲食訴求的好醣、好油、好蛋白質的好食物標準。

壓軸的番茄濃湯也是一絕，袁毓瑩指出，這道食材容易準備，製作也方便，是很快就能攝取到的抗氧化湯品。尤其這道濃湯中，番茄經加油加熱烤軟、燉煮，能充分釋放出屬於脂溶性維生素的茄紅素，健康度更高。

龐德飲食也很注重攝取蔬果時令新鮮性，袁毓瑩指出，南瓜時令從12月至隔年7月，現在吃正好；菇類四季皆有；牛蕃茄雖主要在1至4月，但現在也可買到各種番茄，都不妨一試。

南瓜濃湯。圖／商周提供
南瓜濃湯。圖／商周提供
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百菇濃湯。圖／商周提供
百菇濃湯。圖／商周提供
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番茄濃湯。圖／商周提供
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