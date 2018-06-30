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太平山賞日出雲海 暑假凌晨4時就開園

2018-06-30 10:59中央社 宜蘭縣30日電

林務局為讓遊客到太平山國家森林遊樂區避暑，暑假期間每天提前於凌晨4時開園，希望讓遊客能趕在天明前進入遊樂區，欣賞日出、雲海及晨霧之美。

林務局羅東林區管理處育樂課長吳思儀今天告訴中央社記者，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區，向來都是賞日出與避暑的絕佳地點，在群山環抱之下，有時還會出現層層疊疊的雲海，宛若仙境，日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景致美不勝收。

她表示，太平山國家森林遊樂區一般平日清晨6時開園，晚間8時閉園，假日凌晨4時開園。遊樂區雖提供住宿，但房間數有限，目前暑假期間也幾乎客滿。為讓一日遊的遊客能規劃到遊樂區避暑、等待拂曉日出，7月1日至8月31日期間，遊樂區每天提早於凌晨4時就開園。

吳思儀說，遊樂區內建議迎曙光的地點有太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14k觀景台、翠峰湖環山步道（東口）觀景台、望洋山步道觀景台等。若天氣狀況良好，在望洋山觀日出，還可以看到蘭陽平原及太平洋上的龜山島。

羅東林管處太平山國家森林遊樂區經理賴俊仁向中央社記者說，遊樂區於暑假日出時間約在凌晨5時至5時30分之間，從山下收費站開車到太平山莊約需40分鐘。

另外，太平山莊每天清晨6時30分到8時30分也提供有機早餐，一人份新台幣250元。

賴俊仁說，在欣賞完日出、享受有機早餐後，還可到翠峰湖的環山步道，太平山莊附近的鐵杉自然林步道、原始林步道及見晴懷古步道，吸收大自然芬多精、徜徉綠野山林，享受自然生態美景。

太平山森林遊樂區翠峰湖

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