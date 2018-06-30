「西瓜農都能搞AI 」 張善政勉學生長AI眼界

2018-06-30 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣科技大學今天舉行畢業典禮，邀請行政院前院長張善政到場致詞。記者林良齊／攝影 分享 facebook 台灣科技大學今天舉行畢業典禮，邀請行政院前院長張善政到場致詞，他以「面對人工智慧的未來」為題分享在花蓮種田的經驗，有位住在他家附近的農民善用人工智慧科技，結合空拍機及美國衛生研究院的軟體成功數出西瓜數量，勉勵學生「不懂AI的西瓜農可以搞AI，你的領域一定也有切入機會」。

台灣科技大學今天舉辦畢業典禮，鼓勵畢業生學習成為國際人才，多和不同國家的人交流和學習，學著從不同的角度看問題，找出不同的解決方法才能有所突破。今年台科大也特別邀請前行政院院長張善政、萬魔聲學科技總裁謝冠宏出席，給予畢業生勉勵。

張善政表示，今天談「面對人工智慧的未來」不是要學生改行，而是要讓學生開眼界。

他分享，住在鄰近的一位不懂如何寫程式的農民，過去賣西瓜的數量都委由中盤商估算，去年起用自己買的空拍機拍農田，再至美國衛生研究院網站用數顯微鏡下細胞數量的軟體估算，最後數量「整體誤差不超過5%」，去年自己架網站以「花蓮最新鮮的西瓜」販賣，去年收獲就有約300萬台幣。

張善政說，今年他更架設網站邀請空拍機玩家分享空拍結果，實際計算花蓮有多少西瓜可以賣，「一個不會寫程式的人」都可以運用新科技解決問題；他也提及日前下滑甚多的蕉價為題，「其實人工智慧可以決這些問題的」。他說，一個不懂AI的西瓜農可以搞AI，你的領域沒有切入的機會嗎？

張善政勉勵學生，今天至未來十年要培養的是創業、動力、野心培養將來十年去做的事情，十年後的今天會在台科大回顧的不是專業課程修不夠，而是通識觀念課程開不夠；他說，談人工智慧不是要學生改行而是要有開放心胸與眼界，有策略高度的眼光。