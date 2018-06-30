電玩如食蟻獸 醫：會吃掉時間及大腦能力

2018-06-30 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



電腦、智慧型手機普及，電玩遊戲成癮如「電子鴉片」蔓延，世界衛生組織今年初將「電玩失調（成癮）症」（gaming disorder）列入精神疾病，暑假到，家長擔心孩子沉迷電玩，嘉義長庚醫院精神科主

治醫師陳錦宏從電玩成癮個案治療及研究，形容說「電玩如同食蟻獸，會吃掉時間及大腦能力」。

陳錦宏說，他曾治療1名電玩上癮國中生，國中生沉迷電玩手遊，因長期低頭玩手遊，玩到脊椎損壞，家長管不了，親子關係緊張，積極治療身心加家長照護，目前症狀控制改善中;另名求診高中生也因長期沉迷電玩宅在家，造成雙腳肌肉萎縮，雖經積極治療，但患者最後未到院持續治療。

「電玩成癮者失序、失控、失能」，他強調，網路是最危險成癮物質之一，因社會接受，又稱「數位海洛因」，損害建立真實生活社交能力，電玩造成對大腦回饋中樞刺激，養成上癮狀態，進而降低對一般需慢慢累積、體會日常生活回饋無感。

2014及2015年，教育部委託學者柯慧貞進行小四到高三生網路行為調查，發現成癮高風險群小學生占約7，國中生約12%，高中生10%至11%，簡單說，兒童青少年平均每10人就有1人成癮。

建議父母不要在孩子玩電玩當下制止，因打電玩時精神會出現解離狀態，可能引發親子衝突，在孩子不玩電玩時再勸告，買手機、電腦給孩子要訂使用規則。

WHO針對「電玩失調症」列出三大判斷標準：失去對玩遊戲控制；遊戲重要性高於生活其他興趣；知悉遊戲會產生負面影響，仍選擇玩遊戲，上述指標必須連續出現12個月，嚴重影響家庭、社交、學業、工