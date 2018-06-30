親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

士林夜市商圈火警 大量濃煙竄出

電玩如食蟻獸 醫：會吃掉時間及大腦能力

2018-06-30 10:35聯合報 記者魯永明╱即時報導

電腦、智慧型手機普及，電玩遊戲成癮如「電子鴉片」蔓延，世界衛生組織今年初將「電玩失調（成癮）症」（gaming disorder）列入精神疾病，暑假到，家長擔心孩子沉迷電玩，嘉義長庚醫院精神科主

治醫師陳錦宏從電玩成癮個案治療及研究，形容說「電玩如同食蟻獸，會吃掉時間及大腦能力」。

陳錦宏說，他曾治療1名電玩上癮國中生，國中生沉迷電玩手遊，因長期低頭玩手遊，玩到脊椎損壞，家長管不了，親子關係緊張，積極治療身心加家長照護，目前症狀控制改善中;另名求診高中生也因長期沉迷電玩宅在家，造成雙腳肌肉萎縮，雖經積極治療，但患者最後未到院持續治療。

「電玩成癮者失序、失控、失能」，他強調，網路是最危險成癮物質之一，因社會接受，又稱「數位海洛因」，損害建立真實生活社交能力，電玩造成對大腦回饋中樞刺激，養成上癮狀態，進而降低對一般需慢慢累積、體會日常生活回饋無感。

2014及2015年，教育部委託學者柯慧貞進行小四到高三生網路行為調查，發現成癮高風險群小學生占約7，國中生約12%，高中生10%至11%，簡單說，兒童青少年平均每10人就有1人成癮。

建議父母不要在孩子玩電玩當下制止，因打電玩時精神會出現解離狀態，可能引發親子衝突，在孩子不玩電玩時再勸告，買手機、電腦給孩子要訂使用規則。

WHO針對「電玩失調症」列出三大判斷標準：失去對玩遊戲控制；遊戲重要性高於生活其他興趣；知悉遊戲會產生負面影響，仍選擇玩遊戲，上述指標必須連續出現12個月，嚴重影響家庭、社交、學業、工

作。陳錦宏說，治療方法，包括心理社會介入支持，認知行為治療，家庭教育，父母教養能力改變，輔以精神科藥物，治療目標讓患者能隨心所欲掌控使用網路。

世界衛生組織今年初將「電玩失調（成癮）症」列入精神疾病，暑假到，家長擔心孩子沉迷...
世界衛生組織今年初將「電玩失調（成癮）症」列入精神疾病，暑假到，家長擔心孩子沉迷電玩，嘉義長庚醫院精神科主治醫師陳錦宏形容電玩如同食蟻獸，會吃掉時間及大腦能力。記者魯永明／攝影
分享

國中生患者

相關新聞

外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

2018-06-30 10:30

中風復健男子想出國安樂死 醫師勸阻治療

2018-06-30 09:33

省電達人秘訣！一家三口用電量 每期只要400元

2018-06-30 09:06

吳德榮：巴比侖颱風北走 西半部有局部雷陣雨

2018-06-30 08:07

正宗拉拉山水蜜桃這樣挑 外觀有3大特徵

2018-06-30 07:53

獨／國內參展屢被打槍 阿嬤貼布畫「拼」上國際舞台

2018-06-30 03:05

國史館：上半年195萬頁檔案上網 免費查閱

2018-06-30 10:59

太平山賞日出雲海 暑假凌晨4時就開園

2018-06-30 10:59

中南部觀光慘 外國包機來台獎助砸錢加碼

2018-06-30 10:29

晴到多雲午後有雨 大台北高溫上看36度

2018-06-30 09:13

Nomad Festival Taiwan 遊牧森林音樂祭 結合品牌跨界組聚落

2018-06-30 09:00

超人氣中華經典醬料！XO醬之名原來是這樣而來的

2018-06-30 09:00

出國旅伴要慎選！ 碰上5種顧人怨類型「太掃興」

2018-06-30 07:30

見證台灣牛肉麵的誕生 張拓蕪用友情熬煮獨門牛肉麵

2018-06-30 02:08

醫師籲重視 低毒性農藥喝下7天猝死

2018-06-30 00:33

國人每年喝下一罐農藥？醫師道歉

2018-06-30 00:25

陳建仁：2027農藥減半政策不變

2018-06-30 00:22

健康你我他／年紀輕輕老骨頭 發憤養骨記

2018-06-30 00:05

器官移植 台大寫5全台首例、1全球首例

2018-06-29 23:59

全國首間！眷村民宿在高雄

2018-06-29 23:56

母親遺愛 76歲的他腎臟108歲

2018-06-29 23:55

中央氣象局：今年估來3~5個颱風 強度偏強

2018-06-29 23:52

科普好健康／愛吃柿子、破布子 易有胃糞石 ?

2018-06-29 23:49

省電達人教節電 每期可省500元

2018-06-29 22:54

別罵地勤了！搭廉航前需知道的「行李託運規定」

2018-06-29 22:40

7月桶裝瓦斯每桶估漲6元 天然氣擬凍漲

2018-06-29 22:37

A Cappella環島趴趴GO 今夏最狂的行動音樂廳出發

2018-06-29 21:30

1天1班！加航免費巴士送機服務 商務艙還可搭賓士

2018-06-29 21:04

他遊日遭索服務費 PO文引網友們回應「我也遇過」

2018-06-29 20:33

賣粥傅家外孫女為何須換心 擴大性心肌病變惹禍

2018-06-29 19:13

極細字鋼筆書寫結合迷你生態景品 微觀藝術見微知著

2018-06-29 17:54

閉館3年整建前夕 史博館邀五月畫會前輩座談

2018-06-29 17:16

兒童演穿越劇、創作桌遊　籲反霸凌

2018-06-29 17:12

用點字認識天文！氣象局贈書視障協會

2018-06-29 16:47

館長嗆花蓮縣府 衛福部退500多萬還捐款人

2018-06-29 16:26

台大醫院器官移植50周年　創5全台1全球首例

2018-06-29 16:26

服農藥自殺仍活跳跳 7天後竟猝死

2018-06-29 16:26

醫院給錯藥原來很常見 開刀房出錯率尤其高

2018-06-29 15:01

印尼峇里島阿貢火山噴發 台灣旅客皆平安

2018-06-29 14:48
看更多

熱門文章

旅客注意！觀光局公告這25家旅行社有營運狀況

2018-06-29 12:01

「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22

服農藥自殺仍活跳跳 7天後竟猝死

2018-06-29 16:26

汽車維修選原廠還是外廠好？業務從三大角度分析

2018-06-29 13:22

別罵地勤了！搭廉航前需知道的「行李託運規定」

2018-06-29 22:40

他遊日遭索服務費 PO文引網友們回應「我也遇過」

2018-06-29 20:33

台灣器官移植史50周年 76歲爺體內的母親腎臟破百歲

2018-06-29 12:53

見證台灣牛肉麵的誕生 張拓蕪用友情熬煮獨門牛肉麵

2018-06-30 02:08

出國旅伴要慎選！ 碰上5種顧人怨類型「太掃興」

2018-06-30 07:30

30年來最冷的暑假！墾丁業者這樣自救

2018-06-30 09:27

省電達人教節電 每期可省500元

2018-06-29 22:54

吳德榮：巴比侖颱風北走 西半部有局部雷陣雨

2018-06-30 08:07

周杰倫是明星也是小行星 天空還有多少大明星

2018-06-29 11:30

影／別吵！男子打擾大象吃飯 牠不爽怒揮鼻巴頭

2018-06-29 14:01

十多萬勞工被高薪低報 勞保局揪出違法企業

2018-06-29 19:32

省電達人秘訣！一家三口用電量 每期只要400元

2018-06-30 09:06

台電二度招考700多人 福利獎金優 怕高的別來

2018-06-29 19:59

中央氣象局：今年估來3~5個颱風 強度偏強

2018-06-29 23:52

館長嗆花蓮縣府 衛福部退500多萬還捐款人

2018-06-29 16:26

1天1班！加航免費巴士送機服務 商務艙還可搭賓士

2018-06-29 21:04

正宗拉拉山水蜜桃這樣挑 外觀有3大特徵

2018-06-30 07:53

台灣之光！玉山8年陳高 奪世界最佳白酒

2018-06-29 14:41

印尼峇里島阿貢火山噴發 台灣旅客皆平安

2018-06-29 14:48

家樂福金門店人氣旺 超過常住人口10分之1加入會員

2018-06-29 18:08

沒錢旅行？快來搶2萬元旅遊金 跳島行程等著你

2018-06-29 11:05

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

獨／國內參展屢被打槍 阿嬤貼布畫「拼」上國際舞台

2018-06-30 03:05

醫院給錯藥原來很常見 開刀房出錯率尤其高

2018-06-29 15:01

599吃燒肉白飯免費續 乾杯推超值「夏日三部曲」

2018-06-29 20:06

柯震東在NARS派對「反高潮」 來這一招台下差點暴動啦

2018-06-29 18:43

觀光保育費上路！最高可收200元 小琉球納評估

2018-06-29 13:59

平日以輪椅代步 郝明義激推韓國無障礙計程車：非常享受

2018-06-29 12:52

外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

2018-06-30 10:30

被大小聲、誤會貪補助開高價 無障礙計程車運將心裡苦

2018-06-29 12:51

伯朗咖啡7月分享日來了 這幾天買一送一

2018-06-29 21:45

中南部觀光慘 外國包機來台獎助砸錢加碼

2018-06-30 10:29

家樂福離島第一家量販店在金門！商品、售價與台灣同步

2018-06-29 18:05

醫師籲重視 低毒性農藥喝下7天猝死

2018-06-30 00:33

珍妮佛羅培茲條紋黑白配 肉肉豐腴還露腿

2018-06-29 18:35

國人每年喝下一罐農藥？醫師道歉

2018-06-30 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top