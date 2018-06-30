外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

2018-06-30 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



觀光局近期擬加碼境外包機來台獎助金額，吸引外國遊客。聯合報系資料照 分享 facebook 觀光局擬加碼境外包機獎助金額，鼓勵外國旅客到中南部旅遊。有學者、業者樂見其成，認為可帶來更多旅客，也有業者批評，與其拚命花錢美化表面數字，不如改善國內旅遊品質，讓旅客慕名造訪，而非為錢而來。

此次包機獎助加碼僅限定桃園、松山以外機場，中華民國旅行業品質保障協會來台旅遊線發言人連郁卿說，若真能促成中南部不定期包機轉定期當然很好，但大部分中南部機場很小，加上航線較冷門，要轉定期很有難度，政府投入的經費可能根本就無法回收。

連郁卿認為，此次加碼除了刺激中南部觀光以外，也是明顯配合新南向政策，衝高東南亞旅客人數，但東南亞旅客消費力較低，吃力不討好，能帶來多少效益值得懷疑。

連郁卿批評，目前改善台灣觀光最重要的方式是整合景點、提升品質，台灣應該要讓旅客慕名而來，而不是因為有包機獎助才為錢而來，政府卻拚命把錢砸在這裡，很不應該。

觀光局規定，申請獎助之包機旅客數不得少於100人，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，以現行日韓港澳以外地區，包機進出桃園、松山以外機場可獲5000元美金（約15萬台幣）計算，每人平均獎助1500元台幣，但這些旅客來台，一人可能消費2萬至3萬元台幣，等於有20倍乘數效應。

黃正聰說，以往國旅補助，會導致北部旅客跑到南部，就算南部旅客因此增加，也只是挖東牆補西牆，但包機獎助能吸引原要到其他國家的外國旅客訪台，是額外產值。

怡容國際旅行社董事長呂威德說，新航線對旅行業者來說充滿風險，但有包機獎助的話，業者會願意一團一團嘗試推銷，如市場反應良好，未來即不需要獎助，業者自然會趕快定期包機。