中南部觀光慘 外國包機來台獎助砸錢加碼

2018-06-30 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



搶救中南部觀光市場，觀光局擬加碼外國包機來台獎助金額。聯合報系資料照 分享 facebook 中南部觀光持續告急，依風景遊憩區遊客數統計，高雄去年較前年減少110萬人次，南投下滑超過120萬人次，屏東最慘，重挫近150萬人次。交通部觀光局上月才剛祭出振興南灣旅遊4千萬補助，結果執行率不佳延長半個月，近期又擬調高境外包機來台獎助金額，盼刺激外國旅客到中南部觀光。

據了解，「交通部觀光局推動境外包機旅客來台獎助要點」正規畫加碼獎助，包機從桃園、松山以外機場進出，以每來回架次申請，韓國地區獎助金額擬從750萬韓元（約20萬台幣）提高到850萬韓元（約23萬台幣），日港澳陸及菲律賓以外地區，獎助金額更從5000元美金（約15萬台幣），大幅提高到8000元美金（約24萬台幣）。

據指出，其他地區暫不調整，草案尚待交通部核定，經審議如無意見將盡速通過。

此次未調整從桃園、松山機場進出之包機獎助，最主要是希望透過鼓勵方式，把外國旅客帶到中南部。觀光局統計，去年總計獎助126架次，較前年成長44.8%，旅客1萬9840人次，成長52.6%。

觀光局表示，此措施是希望業者將不定期包機養成定期包機、甚至定期航線，最顯著例子是香港快運的香港往返花蓮航線，前年底開始，從不定期包機變成定期包機，目前天天各往返一班。

有官員指出，現在這種不定期包機獎助，一開始都是在沒有客源的情況下進行，畢竟虧本生意沒人要做，只好先利用獎助吸引航空公司、旅行業者幫忙攬客，一旦承攬到穩定客源，業者可能就會開始思考轉成定期，對觀光市場有幫助，但事實上要培養多久很難說。

這位官員表示，雖然不定期包機轉變定期包機或航線後，將不能再申請獎助，但對航空公司來說，不定期包機須臨時調度更多人力，包括地勤、空服與檢修人員等，還要特別與機場協調起降時間，成本可能反而較高。