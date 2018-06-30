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中風復健男子想出國安樂死 醫師勸阻治療

2018-06-30 09:33聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣部立朴子醫院請心理師葉金源為員工主講正念思考引導。圖／朴子醫院提供
嘉義縣部立朴子醫院請心理師葉金源為員工主講正念思考引導。圖／朴子醫院提供
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癌末體育主播傅達仁遠赴瑞士安樂死，經媒體不斷報導，嘉義縣部立朴子醫院50歲中風復健患者，因行動不便情緒低落沮喪，將財產後事交代家人，也想出國安樂死，家人照護身心俱疲無助，醫院院長蔡宗龍找身心科醫師會診，由與職能治療師及心理師協助復健諮商，正念治療。

嘉義縣部立朴子醫院50歲中風復健男患者，因行動不便情緒低落沮喪，將財產後事交代家...
嘉義縣部立朴子醫院50歲中風復健男患者，因行動不便情緒低落沮喪，將財產後事交代家人，想出國安樂死，醫院院長蔡宗龍(右三)巡房都會鼓勵患者正念思考，請身心科醫師會診，與職能治療師心理師協助復健諮商，正念治療。圖／朴子醫院提供
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到朴子醫院做復健50歲壯年男患者，原本愛好運動，中風後行動困難，某日醫療人員發現家人含淚走出病房，才知道患者因不滿行動不便，復健過程痛苦，情緒低落，看到媒體不斷播報傅達仁安樂死，也打算出國安樂死，院方趕緊展開心理治療，勸患者打消念頭。

醫院說，國內安樂死不合法，傅達仁赴瑞士安樂死，引起廣泛討論，每名患者案身體不盡相同，但安樂死效應卻在醫院發酵，院長蔡宗龍巡房都會鼓勵患者正念思考，給予健康識能支持，請身心科醫師會診，與職能治療師心理師協助復健諮商，正念治療。

蔡院長說，患者過去是喜愛健走爬山光熱血男兒，現因行動不便只能待室內，情緒受天候影響，有時會想不開，影響家人，中風復健患者要恢復自主行動力是樂觀的，唯一關鍵是患者有沒有放棄自己，醫院建立一套心理輔導流程，主動提供心靈層面支持系統，由心理師及社工持續關懷，把患者當家人，到病房關心患者及家人。

「我們習慣受負面情緒思維影響不自覺，重要的是可以練習花多久時間走出來？」，蔡院長說，有些人能快速脫離負面情緒，有些人很久時間走不出來，每況愈下，需醫療輔助治療，推動「有溫度的互動文化」落實醫院住院友善照顧，請專業講師為員工上健康心理課程，促進職場健康。

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患者安樂死復健

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