晴到多雲午後有雨 大台北高溫上看36度

2018-06-30 09:13 中央社 台北30日電



中央氣象局預報員林柏東今天表示，今天各地仍是多雲到晴的天氣，大台北有機會出現攝氏36度高溫，達高溫資訊橙色燈號等級，另外也要留意午後雷陣雨。

林柏東今天表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，不過環境條件仍有利於午後熱對流的發展，因此午後各地都有機會出現短暫的雷陣雨，並且仍有局部大雨發生的機率，部分地方的降雨有機會延續或出現在晚上。

氣溫方面，大部分地方高溫都在31到34度左右，大台北則可以達35、36度，各地紫外線指數容易達過量級以上，氣象局也分別對台北市和新北市發布橙色和黃色高溫資訊，提醒民眾戶外活動請做好防曬的措施並多補充水分。

至於，第7號颱風巴比侖，今天清晨2時位於台北東南東方1020公里的海面上，以西北轉偏北方向朝琉球群島附近移動，隨後將繼續北上趨向韓國或日本一帶，對台灣無直接影響，但明、後兩天會為台灣北部及東半部沿海帶來長浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，今天起到7月2日，太平洋高壓偏弱，加上巴比侖颱風引進的水氣，大氣的不穩定度提高，除午後的雷陣雨外，其他時間也有局部陣雨或雷雨發生，尤其是迎風面的西半部，提醒民眾特別留意。