省電達人秘訣！一家三口用電量 每期只要400元

2018-06-30 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



無線電話改使用有線電話，每期可省100元。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook 夏季用電量大，這些都是你不知道的耗電死角！省電達人張偉明一家三口同住，每期帳單從400元至800元不等。他分享省電訣竅，如將無線電話換成有線電話、省電燈泡換成LED燈泡、電熱水瓶換成快煮壺，以保溫瓶子保熱，加總下來每期帳單可省約500元不等。

省電達人張偉明將家中一般延長線改使用「單孔獨立開關延長線」，不使用時並關掉電源，每期可省100至150元不等。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook 張偉明表示，他的房子是三房兩廳兩衛，並一家三口同住，非夏季的電費帳單約落在400元不等，但面對烈日猛暑，冷氣和電扇還是不得不開，他仍可控制約在600至800元不等。如冷氣關機前10分鐘，先轉送風再關閉，因轉送風時壓縮機會關閉，減少耗電，但出風口還是吹涼風；而開機前也先送風較省電。

「電熱水器，是吃電怪獸」張偉明說，若耗電800W的飲水機與熱水壺計算，一天煮沸2小時、保溫22小時，需約80度電，相當耗電。如果，能改用保溫壺、或保溫瓶裝熱水作為取代，就能省下可觀電費，每期帳單至少可省200元。

張偉明表示，冰箱內也不要堆置太多食物，影響冷氣對流，冰箱會不冷。相對的，冰箱內存放的食物也不宜太少，當冰箱內食品太少時，冷氣不易保存，容易浪費電能，最好可裝7成滿，也預留一點空間。若要儲存食物時，也可放涼後再放入冰箱，有效節省電力。

有民眾認為，電器不用卻插著插頭相當耗電，因此會選擇拔插頭。張偉明說，但頻繁拔插頭，容易造成插座簧片鬆動，灰塵也容易跑進去，會造成接觸不良或通電短路冒出火花，不僅損害電器壽命，沒有比較省電。