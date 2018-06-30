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吳德榮：巴比侖颱風北走 西半部有局部雷陣雨

2018-06-30 08:07聯合報 記者何祥裕╱即時報導

下週二至週五(3至6日)天氣仍晴朗偏熱，西南風引進的水氣逐漸減少，但大氣仍不穩定...
下週二至週五(3至6日)天氣仍晴朗偏熱，西南風引進的水氣逐漸減少，但大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。 聯合報系資料照
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氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」貼文表示，根據中央氣象局最新(30日2時)路徑潛勢預測圖(左圖)顯示，「巴比侖」未來行徑先向西北，抵琉球附近再轉北。

對台灣的主要影響，今日至下週一(30至2日)台灣附近水氣被引進來，除午後的雷陣雨外，其他時間也有局部陣雨或雷雨發生，尤其是迎風面的西半部。另外就是海面風浪也會因此而增大，海邊活動應注意安全。

今(30日)晨西半部已有局部降雨(右圖)，苗栗、台中山區時雨量還超過50毫米。東半部雲量少、天氣較晴朗。最新(29日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週一(2日)天氣悶熱，要防中暑，大台北高溫仍在36度左右；太平洋高壓偏弱，加上「巴比侖」引進來的水氣，大氣的不穩定度提高；午後對流強度強、局部雷陣雨範圍擴大，除了山區、平地受影響的機率也提高，各地區在其他時間亦有局部陣雨或雷雨，尤其西半部；對流降水常伴隨局部性的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨…)，應注意氣象局的特報。

最新模式模擬顯示，下週二至週五(3至6日)天氣仍晴朗偏熱，西南風引進的水氣逐漸減少，但大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，山區、平地皆有受影響的機率；清晨西南部迎風面上也還有局部陣雨的機率。

巴比侖引進水氣悶熱，有局部陣雨或雷雨。圖/取自中央氣象局
巴比侖引進水氣悶熱，有局部陣雨或雷雨。圖/取自中央氣象局
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氣象局吳德榮

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